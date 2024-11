«Si festeggia un successo, quello che vede il nostro partito, l'Udc, tra i vincitori di questa competizione elettorale, seppur di secondo livello». Così in una nota il responsabile regionale dell'Udc Calabria, Vincenzo Speziali e il segretario provinciale di Vibo Valentia, Salvatore Bulzomì esprimono la loro soddisfazione per la nomina di Alessandro Lacquaniti nel nuovo consiglio della Provincia di Vibo Valentia.

«Certo, - continuano Speziali e Bulzomì - ora ci si dovrà interessare, più che mai, alla buona amministrazione, oltre a dare risposte giuste, precise e puntuali ai cittadini di questa provincia, una delle eccellenze italiane del turismo. A tal proposito, l'Ente Provincia, con la nostra lista 'Vibo al centro unica e legata nella concretezza', si troverà ad avere spunti concreti e rappresentanza reale, di tutte le giuste istanze della cittadinanza, facendo una battaglia seria».

Tra queste quella relativa all'«asse viario stradale che collega Pizzo a Tropea conosciuto come tragitto dei turisti e la manutenzione delle altre arterie di collegamento, di pertinenza della provincia.

Forti della nostra storia, della nostra coerenza e delle nostre ragioni, agiremo a favore dei cittadini, guidati dal nostro segretario nazionale Lorenzo Cesa, con un sempre maggiore raccordo con i nostri più stretti alleati della Lega, pure in considerazione delle deleghe in capo al vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini».