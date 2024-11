Sabato sera, ad Amantea, si parla di giustizia, grazie a un’iniziativa del Rotary E-Club Al Mantiah e del Rotary Club Mendicino Serre Cosentine per la presentazione del libro La chiamano giustizia (Pacini 2020), di Morena Gallo. L’evento si svolgerà il 7 agosto, alle 20,30, nel piazzale del Convento di San Bernardino da Siena.

Il dibattito sarà preceduto dai saluti di Marzia Simari Benigno, presidente del Rotary Club Mendicino Serre Cosentino, e di Saverio Marrello, presidente del Rotary E-Club Al Mantiah.

Interverranno: Morena Gallo, giornalista e autrice del libro, Saverio F. Regasto, professore ordinario di Diritto pubblico comparato, e Mario Vicino, professore emerito di Storia dell’arte. Modererà i lavori il giornalista Saverio Paletta.

Il Rotary E-Club Al Mantiàh Calabria, fondato dal Governatore Emerito Francesco Socievole e patrocinato dal Club Mendicino Serre Cosentine, è il primo nuovo club del neo Distretto 2102 del Rotary International. Questo club che porta un nome antico e significativo (Al Mantiàh = la rocca), per come è affermato nel “Manifesto“ dello stesso club, vuole essere la roccaforte dei principi e dei valori rotariani oltreché dell’altruismo e della spinta solidaristica.

«I soci di questo giovane club – si legge in una nota -, forti dell’esperienza del governatore emerito Ciccio Socievole, intendono promuovere un Rotary fresco e dinamico, che si radica nella società e ne costituisce l’avanguardia propulsiva di idee che, attraverso la difesa della dignità umana, l’elevazione delle condizioni civili ed economiche, lo sviluppo del senso civico e la tutela dell’ambiente, portano al miglioramento della comunità».

«La nostra azione - dice Socievole - deve portare luce dove c’è buio, onestà dove c’è ladrocinio, competenza ove c’è superficialità, cultura dove c’è ignoranza, vita dove c’è morte. Inizia con questo evento la navigazione del nuovo club verso la realizzazione di un sogno: “Sogniamo e opereremo per un Rotary che sia il fondamentale attore e propulsore della rinascita della Calabria, di un vero Rinascimento Calabrese, e per questo ci spenderemo nel nostro cammino verso Utopia”».