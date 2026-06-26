La comunicazione istituzionale, quando è davvero efficace, smette di limitarsi a promuovere un luogo e comincia a costruire un’identità. È questo il passaggio più interessante che emerge osservando la nuova campagna di Calabria Straordinaria, rilanciata in questi giorni dalla Regione Calabria attraverso newsletter, portale web, social network, videowall aeroportuali e strumenti digitali integrati. Più che una semplice operazione pubblicitaria estiva, appare come il tentativo di consolidare un vero ecosistema di marketing territoriale destinato a vivere durante tutto l’anno.

L’elemento più significativo della campagna non è infatti lo slogan - “Lasciati incantare, è Straordinaria. Sempre” - ma quell’ultima parola, “Sempre”, che rappresenta probabilmente la sintesi della strategia perseguita dalla Regione guidata dal presidente Roberto Occhiuto. Per decenni la Calabria è stata raccontata quasi esclusivamente come destinazione balneare, confinando la propria promozione ai mesi estivi. La nuova impostazione prova invece a superare quella stagionalità, proponendo un racconto continuo che comprende mare, montagna, sport, borghi, cultura, tradizioni, cammini, enogastronomia ed eventi distribuiti nell’arco dell’intero anno.

Dal punto di vista del marketing territoriale, la scelta appare coerente con uno dei principi più consolidati del destination branding: i territori competitivi non vendono più singoli servizi, ma costruiscono una narrazione riconoscibile e stabile, capace di generare fiducia prima ancora dell’acquisto del viaggio. In questo senso, “Calabria Straordinaria” non si presenta più soltanto come un logo o una campagna pubblicitaria, ma come un marchio ombrello entro il quale confluiscono iniziative, eventi, itinerari e strumenti digitali.

Anche la newsletter appena inviata agli utenti racconta questa evoluzione. Non si limita a promuovere una località specifica, ma accompagna il lettore verso un portale costruito come piattaforma permanente di contenuti, con sezioni dedicate alla natura, allo sport, ai percorsi esperienziali e alla scoperta del territorio. Dietro quel semplice invito a “lasciarsi incantare” si intravede una logica molto più sofisticata: mantenere un rapporto costante con il potenziale visitatore, alimentandone l’interesse anche quando non sta pianificando una vacanza.

A rendere ancora più evidente questo cambio di paradigma è il recente lancio di “Calabria Straordinaria Live”, il calendario unico degli eventi finanziati dalla Regione. L’obiettivo dichiarato è superare la frammentazione delle singole iniziative locali e riunire in un’unica piattaforma la programmazione culturale e turistica dell’intero territorio regionale, con aggiornamenti settimanali diffusi attraverso il portale, i social, le newsletter e persino i videowall presenti negli aeroporti calabresi.

Dal punto di vista della comunicazione istituzionale, si tratta di una scelta che risponde a una delle principali criticità storiche della promozione del Mezzogiorno: l’assenza di coordinamento tra enti, manifestazioni e territori. Se ogni Comune comunica esclusivamente il proprio evento, il risultato è una somma di iniziative scollegate. Se invece l’intero sistema viene raccontato sotto un unico brand, il territorio acquisisce maggiore riconoscibilità e rafforza la propria identità agli occhi del pubblico nazionale e internazionale.

Naturalmente, una campagna di comunicazione non può essere valutata soltanto per la qualità della grafica o per l’efficacia dello slogan. I risultati si misureranno nel tempo attraverso indicatori concreti: incremento delle presenze turistiche, permanenza media dei visitatori, traffico sul portale, interazioni digitali, destagionalizzazione dei flussi e capacità di attrarre nuovi mercati.

Sotto questo profilo, la Regione Calabria sembra aver scelto una direzione precisa: passare dalla promozione episodica alla costruzione di una reputazione stabile. È una differenza sostanziale. Le campagne tradizionali cercano attenzione per qualche settimana; un brand territoriale, invece, punta a restare nella memoria delle persone per anni.

Ed è probabilmente proprio questa la sfida che il presidente Roberto Occhiuto ha deciso di giocare: non limitarsi a pubblicizzare la Calabria, ma tentare di trasformarla in un marchio riconoscibile, coerente e competitivo, capace di parlare ogni giorno ai potenziali visitatori attraverso un linguaggio contemporaneo e strumenti di comunicazione integrati. Se questa strategia riuscirà a tradursi anche in risultati economici e turistici misurabili, sarà il tempo a dirlo. Dal punto di vista della comunicazione e del marketing territoriale, però, la direzione intrapresa appare in linea con le migliori pratiche adottate oggi dalle destinazioni che competono sul mercato internazionale.