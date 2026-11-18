Personalismi, decisioni verticistiche e congressi senza confronto svuotano la democrazia. Il caso della Lega diventa il simbolo di una crisi che allontana cittadini e giovani dalla vita pubblica

Più si avvicina l’appuntamento elettorale, non sappiamo quando le politiche, ma certamente a breve il rinnovo delle amministrazioni in tante città come Roma e Milano, più aumenta la confusione.

Il diluirsi dei capisaldi della politica in un mare di personalismi che restringono gli spazi democratici.

Le conseguenze del disegno di obliare i partiti, di rivedere assetti istituzionali distanti dal pensiero e dall’opera ricostruttiva dei costituenti, hanno svuotato la politica. Dinamismo, contrapposizioni, slanci, tensioni e ideali si inaridiscono.

La politica che è un modo di pensare, un dato culturale, in cui si partecipa alle scelte ritenute utili per il Paese, va in crisi.

Le maggioranze e le opposizioni che si compongono e scompongono su visioni e percorsi, sono la vitalità democratica dove responsabilità e senso dello Stato alla fine coinvolgono nello stesso destino tutti, oggi si stemperano in modalità d’uso senza creatività.

Quando le maggioranze e le opposizioni sono il prodotto di decisioni verticistiche dove il cittadino è privato degli strumenti che una sana democrazia garantisce come il potere di scegliere i propri rappresentanti istituzionali, tutto si inabissa e i capisaldi della Costituzione, come il Parlamento, diventano un simulacro.

Sorgono altri poteri che incidono nella economia e nei diritti.

Si sono spente le luci che prevalevano sulle ombre della cosiddetta prima repubblica sostituita da una luce artificiale, non alimentata dal cuore e dalle passioni dei cittadini.

Alla Repubblica Parlamentare si afferma la Repubblica dei leader. Un arretramento che pesa.

La classe dirigente a tutti i livelli nasce per cooptazione, per affidamento fiduciario e simpatie da parte di oligarchie che hanno trasformato i Partiti in Movimenti.

C’è una fuga dall’assunzione di responsabilità, rimangono gli addetti ai lavori… cercatori di “opportunità” personali per “avere” non essendo più contemplato il “dare”.

Questa riflessione trova riscontro su quanto è avvenuto nella Lega.

Salvini, per contrastare molti tormentoni nel suo interno, si dimette e convoca il Congresso che si celebra a scadenza ravvicinata.

Quando c’era la politica le assemblee erano l’occasione di un confronto interessante partendo dalla periferia: le sezioni votavano per eleggere i delegati al congresso provinciale, che eleggeva i delegati a quello regionale, che sua volta eleggeva i delegati al Congresso Nazionale. Si votavano così i delegati che si richiamavano alle varie mozioni. I Congressi erano la energia della politica.

Nella Lega il Congresso dello scorso mese si è celebrato con gli stessi delegati del precedente avvenuto nell’aprile del 2025. I tormenti non hanno fatto storia.

Gli oppositori, che apparivano come decisi restauratori della Lega storica, non hanno sussurrato.

Tutti mimetizzati… senza che il segretario che doveva essere sostituito fosse scalfito.

Non abbiamo notizie che altre formazioni facciano congressi, non sappiamo se gli statuti li prevedano, per forma forse sì, ma la realtà non li contempla, finora.

Dei Congressi quando c’era la politica e i Partiti si parlava per giorni e il Paese era coinvolto e interessato. Si conoscevano le posizioni fra vari esponenti. Invece oggi nulla. Non c’è vitalità ma un sopravvivere dove idee e sentimenti si perdono in un conformismo arrendevole, rinunciatario e impietoso.

Quello che deprime è il silenzio dei tanti narratori, commetatori e di intellettuali tutti professionisti riconosciuti… con attestati... Nessuna reazione, nessuna moto di ripulsa. Nessuna preoccupazione per un dopo che sarà impervio senza l’apporto della gente, soprattutto dei giovani indispensabili perché il dopo sia il futuro.