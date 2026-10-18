Dai blocchi degli autotrasportatori in Calabria e Puglia agli scontri nelle piazze, il peso delle scelte editoriali nel racconto delle proteste. Tra immagini che conquistano i telegiornali e crisi ignorate, il problema non è solo cosa accade, ma cosa scegliamo di mostrare

A Cerignola, dopo una settimana di blocchi, si sono svuotati gli scaffali dei dieci supermercati più grandi della città. A Milano, sabato pomeriggio, si sono rotte delle vetrine. Il primo fatto è durato quindici giorni e quasi nessuno lo ha visto. Il secondo è durato tre ore ed era ovunque. Non è un complotto: è un meccanismo, ha un nome, e lo studiano da quarant'anni. E passa dal telegiornale, che il 67,4 per cento degli over 65 guarda ogni settimana.

Cominciamo da due pezzi di vetro.

Il primo è a Cerignola, provincia di Foggia. Non è rotto: è pulito, intatto, e dietro non c'è niente. Dopo una settimana di tir e mezzi agricoli fermi sulla statale 16, sull'A14 e sull'A16, gran parte degli scaffali dei dieci supermercati più grandi della città si è svuotata. Situazione analoga a San Severo e a Lucera. Il sindaco ha attivato il centro operativo comunale della Protezione civile.

Il secondo pezzo di vetro è a Milano, in centro, ed è in terra. Sabato pomeriggio, durante un corteo contro il caro vita, alcune centinaia di persone hanno attaccato lo schieramento di polizia in piazza Duomo, hanno danneggiato e saccheggiato una vettura dei carabinieri, hanno acceso un falò e alzato barricate. Sono state danneggiate pensiline e vetrine di palazzi storici.

Il primo pezzo di vetro è lì da quindici giorni. Il secondo è caduto in tre ore.

Provate a ricordare quale dei due avete visto per primo. Non è una domanda retorica: è il punto di tutto l'articolo.

Cominciamo dalla Calabria, perché è lì che questa storia è nata e perché è il caso che smonta ogni alibi tecnico.

Il 28 settembre gli agricoltori calabresi bloccano lo svincolo di Pizzo, sulla Salerno-Reggio Calabria. Il primo ottobre, davanti al dispositivo delle forze dell'ordine schierato per impedire l'accesso in autostrada, con il Dodicesimo reparto mobile di Reggio Calabria, i carabinieri del comando provinciale di Vibo Valentia e la Digos, un uomo si siede sull'asfalto e piange. I colleghi lo chiamano Antonio. Dice due frasi.

La prima: «Aiutateci, non ce la facciamo più».

La seconda: «Chi lo diceva che in Italia, nel 2026, finivamo in queste condizioni? Dobbiamo avere dignità per i nostri figli, i nostri nipoti».

Attorno a lui gli altri si stringono, qualcuno con le mani sul volto, qualcuno abbracciato a un collega. Una televisione calabrese riprende la scena e il video fa il giro della rete in poche ore.

Nello stesso presidio un olivicoltore, Antonio Mastroianni, aveva messo la questione in nove parole: «Se il costo di produzione è di otto euro, ma poi mi viene pagato a tre euro, io sto lavorando a perdere». Otto e tre. Allo svincolo c'erano anche tre sindaci del Vibonese, San Nicola da Crissa, Monterosso Calabro, Francavilla Angitola, e il presidio lo aveva convocato un movimento, Territorio e Agricoltura. Il primo ottobre, a Crotone, la Cia proclamava lo stato di agitazione: il presidente nazionale Cristiano Fini parlava di una situazione «drammatica e mai vista prima».

Il 6 ottobre è scaduto lo sconto fisso sulle accise del gasolio e il prezzo è risalito a circa due euro e trenta al litro. Dal 16 ottobre la Federazione regionale della logistica ha organizzato diciassette iniziative di camionisti, con gli agricoltori, a partire da mezzanotte: il porto di Gioia Tauro, l'area dell'aeroporto di Lamezia Terme, gli svincoli dell'A2 nel Cosentino. I presidi più partecipati a Falerna e a Sant'Onofrio. Il fermo è stato dichiarato fino al 20 ottobre, con presidi lungo l'A2, la statale 106 Jonica e la statale 18 Tirrena, da Firmo-Sibari a Cassano allo Ionio, da Corigliano-Rossano a Trebisacce, fino a Santa Maria del Cedro. Code ai distributori a Cosenza e a Catanzaro.

E poi è successa la cosa che in qualunque altro Paese sarebbe stata una notizia nazionale per tre giorni: gli studenti sono andati dai camionisti.

A Corigliano-Rossano gli studenti delle superiori hanno raggiunto il presidio agricolo sulla statale 106 portandosi dietro un trattore. A Trebisacce circa trecento ragazzi hanno manifestato contro il caro vita e i rincari energetici. A Locri la protesta ha unito il caro carburanti e il trasporto pubblico. Oggi, a Bovalino, l'Associazione dei Comuni ha convocato un presidio sulla 106.

La formula che gira in quei presidi, e che è il titolo che nessuno ha scritto, è questa: poter «studiare, lavorare e restare nei propri territori».

Ragazzi di sedici anni che scendono in strada con i camionisti per chiedere di non dover emigrare. In Calabria. Nel 2026. Tre settimane.

Fuori dalla Calabria è successo il resto. In Puglia i blocchi a Cerignola, Lucera, Foggia, Candela, il presidio fisso al casello di Poggio Imperiale sull'A14, gli olivicoltori a Corato, un corteo di circa cinquecento tir sulla statale 379 verso Bari; Eni ha dichiarato che centocinquanta delle trecento stazioni Enilive della regione sono rimaste senza carburante. In Basilicata i comitati spontanei sulla Jonica e i distributori a secco a Potenza. In Campania le chiusure temporanee delle uscite di Nola e Nocera-Pagani. In Sicilia il presidio fisso davanti al molo Santa Lucia di Palermo. E a Taranto, dal 12 ottobre, gli operai dell'ex Ilva e dell'indotto hanno bloccato gli accessi alla raffineria Eni dormendo in tenda sulla statale 7, finché Eni ha segnalato impatti crescenti sulla distribuzione dei carburanti verso aeroporti, trasporto pubblico, forze dell'ordine e vigili del fuoco.

Il Post, il 16 ottobre, ha scritto una frase che vale più di qualunque analisi: che da giorni ci sono blocchi e manifestazioni, ma che sono stati «poco visibili sui media nazionali».

Poco visibili. Cinque regioni ferme, una raffineria bloccata, metà dei distributori di una grande compagnia petrolifera a secco in un'intera regione, e la formula giusta è «poco visibili».

Poi è arrivato sabato 17 ottobre.

In tredici città si sono svolti cortei contro il caro vita indetti dalla rete «Italia in piazza», mentre a Roma si teneva la manifestazione nazionale della Cgil. A Milano, Torino e Bologna i cortei sono degenerati. In via Broletto sono volate pietre contro la polizia, che ha caricato. In piazza Duomo sono arrivate le barricate, il falò, i sanpietrini, gli idranti, i lacrimogeni. A Torino i collettivi studenteschi si sono staccati dal percorso concordato dai comitati cittadini, hanno raggiunto Porta Nuova e hanno devastato la libreria Feltrinelli della stazione. A Bologna, in piazza Medaglie d'Oro, sassi contro le forze dell'ordine e risposta con idranti e lacrimogeni.

Sia chiaro, perché su questo non si scherza: quelle sono notizie. Una camionetta dei carabinieri saccheggiata nel centro di Milano è una notizia, gli agenti feriti sono una notizia, una libreria devastata è una notizia. Chi sostiene che i giornali non avrebbero dovuto occuparsene racconta una sciocchezza, e per di più comoda.

La questione non è se coprire. È la proporzione, ed è l'ordine di arrivo.

Perché entro sabato sera, mentre le cifre dei feriti e dei fermati ballavano ancora da una testata all'altra, era già pronto il commento politico completo. La presidente del Consiglio ha chiesto alle opposizioni una condanna netta, dicendo che ogni esitazione diventa giustificazione. Il vicepresidente del Consiglio ha accusato una parte dell'opposizione di alimentare le proteste. Il ministro dell'Università ha definito gli attacchi alla polizia un attacco allo Stato. Un'europarlamentare della Lega ha chiesto una cauzione obbligatoria per gli organizzatori delle manifestazioni. Il sindaco di Milano ha detto che le ragioni si capiscono ma la violenza no.

Cinque dichiarazioni di peso in poche ore.

Adesso provate a ricordare una sola dichiarazione nazionale, una, su quello che accadeva allo svincolo di Pizzo nelle tre settimane precedenti.

Questa cosa ha un nome, e non l'ho inventata io.

Negli studi sul giornalismo si chiama protest paradigm, e la letteratura è di quarant'anni. Descrive gli schemi ricorrenti con cui i media delegittimano o minimizzano chi protesta, e i meccanismi sono catalogati. L'inquadramento narrativo: i manifestanti vengono ricondotti a categorie già pronte, i criminali, la rivolta, il carnevale. L'affidamento alle fonti ufficiali: si citano la polizia e le autorità, non chi manifesta. L'assenza di sostegno popolare: si contano i presenti e si dice che sono pochi. La delegittimazione: si omettono gli obiettivi e il contesto. La demonizzazione: si enfatizzano le minacce e i disagi, a partire dal traffico. E l'omissione, che è la più efficace di tutte: si copre la protesta solo quando c'è scontro.

Dentro questa letteratura c'è una riga che dovrebbe toglierci il sonno.

Le proteste nonviolente spesso non fanno notizia. E alcuni gruppi, per ottenere attenzione, ricorrono alla violenza.

Non è un'accusa morale, è una constatazione misurata in decenni di studi comparati: se l'unico modo di comparire è rompere qualcosa, qualcuno romperà qualcosa.

E adesso bisogna dire dove tutto questo si decide davvero, perché non si decide su un sito e nemmeno su un social.

Si decide alle venti.

Il ventunesimo Rapporto Censis sulla comunicazione, pubblicato in aprile, dice che la televisione resta il mezzo del 93,2 per cento degli italiani. Il telegiornale, come fonte di informazione, è al 43,9 per cento della popolazione.

Ma il dato che conta è un altro, ed è la distribuzione per età.

Il telegiornale è seguito dal 67,4 per cento degli over 65 e dal 26,1 per cento dei quattordici-ventinovenni. Le tv all news dal 25,4 per cento degli anziani contro il 10,3 dei giovani. I giornali radio dal 23,6 contro il 7,6.

Mettete accanto a queste cifre quelle della demografia. Gli over 65 sono il 23,5 per cento della popolazione italiana, quasi un italiano su quattro, e l'Italia è il Paese più vecchio dell'Unione europea. Sono anche la fascia che vota di più e con maggiore regolarità.

Il risultato è aritmetico e andrebbe scritto in ogni redazione. Per la generazione che pesa di più nelle urne, il telegiornale non è un mezzo tra gli altri: è il mezzo. È il luogo dove il Paese prende forma ogni sera alle venti, in venticinque minuti, con una scaletta decisa da una dozzina di persone.

E c'è un ultimo numero, che è il più inquietante di tutti. Fra gli over 65, soltanto il 6,8 per cento dichiara di verificare sempre la veridicità delle notizie dei media principali. Il 21 per cento non lo fa mai.

Tradotto senza giri di parole: per diversi milioni di italiani, ciò che non passa al telegiornale non è accaduto. Non è messo in dubbio, non è sottovalutato: non è accaduto.

Se per tre settimane il tuo telegiornale non ti dice che cinque regioni sono bloccate, tu sabato sera accendi la televisione, vedi una camionetta dei carabinieri saccheggiata in piazza Duomo, e quella è la protesta. Tutta la protesta. L'unica che esiste.

Poi vai a votare.

A questo punto bisogna dire la cosa scomoda, e riguarda noi che facciamo questo mestiere.

Non c'è nessun telefono che squilla in redazione. Nessuno chiama per dire di non occuparsi dei camionisti di Cerignola o dei trattori di Falerna. È tutto più banale, e molto peggio.

È aritmetica della telecamera. Una protesta pacifica non ha venti secondi di movimento: ha un uomo fermo accanto a un camion fermo. Un falò in piazza Duomo ne ha trenta, con il fuoco che si muove da solo. Cinquecento tir sulla statale 379 sono un problema logistico, e i problemi logistici si raccontano con i numeri, che sul video non si vedono. Una vetrina che esplode è un'immagine, e le immagini non vanno spiegate.

È geografia. Le redazioni nazionali stanno a Roma e a Milano. Una barricata in piazza Duomo è a dodici minuti a piedi dalla scrivania di chi ne deve decidere il peso. Lo svincolo di Pizzo è a seicento chilometri da Roma e non ha un inviato stabile di nessuno.

Ed è grammatica delle fonti. In un corteo che finisce male parlano il questore, il prefetto, il ministro: fonti autorevoli, disponibili, abituate al microfono, con un numero che il cronista ha già in rubrica. In un presidio di autotrasportatori parla il coordinatore di un comitato spontaneo che nessuno ha mai sentito nominare e che non ha un ufficio stampa.

Sommate le tre cose e non vi serve nessun complotto. Vi basta una routine.

Però adesso torniamo ad Antonio, seduto sull'asfalto dello svincolo di Pizzo il primo ottobre, perché è lì che l'alibi tecnico crolla.

Quell'immagine c'era. Un uomo adulto, con le mani da lavoro, che piange davanti ai caschi e dice che vuole lasciare dignità ai nipoti. Era girata da una televisione, durava più di venti secondi, si muoveva, non andava spiegata, e in poche ore era virale.

Non mancava l'immagine. Mancava la decisione di sceglierla.

E questo sposta tutto il ragionamento di un gradino: non è un problema tecnico, è un problema editoriale. Non è che il Sud non produce notizie. È che le notizie che produce vengono ritenute meno interessanti di una vetrina rotta in centro a Milano, e la scelta la fa ogni sera qualcuno, con un nome e un cognome, in una riunione di redazione.

E qui arriva il conto, che è la parte che fa più rabbia, perché a pagarlo non sono quelli che hanno rotto.

Gli autotrasportatori del Foggiano e della Calabria hanno passato due settimane a misurare ogni gesto. Non è un modo di dire: in Sicilia il comitato ha annunciato esplicitamente che non ci sarebbero stati blocchi stradali, i tir sarebbero rimasti nei depositi e le merci non si sarebbero scaricate dalle navi. In Calabria i preavvisi non indicavano un blocco completo. A Foggia alcune cronache locali hanno dovuto titolare «rallentamenti ma nessun blocco stradale».

C'è una ragione tecnica per questa prudenza, ed è il nodo di tutto. Dall'aprile del 2025, con il decreto sicurezza convertito in legge a giugno, bloccare una strada con il proprio corpo è tornato a essere reato: condotta depenalizzata nel 1999 e resuscitata ventisei anni dopo, con pena da sei mesi a due anni se il fatto è commesso da più persone riunite. Il Consiglio superiore della magistratura ha parlato di punizione del dissenso.

Quelle categorie hanno imparato a protestare restando dentro il perimetro. Hanno fermato i mezzi invece di sdraiarsi sull'asfalto. Hanno scelto le forme che non le esponessero.

E il 27 ottobre, quando finalmente si siederanno al tavolo del ministero delle Infrastrutture, ventuno giorni dopo la scadenza della misura che ha fatto esplodere tutto, ci arriveranno con addosso l'immagine di una camionetta saccheggiata a settecento chilometri da casa loro, da persone che non conoscono, in una piazza dove non sono mai stati.

Non «la violenza delegittima la protesta», che è un luogo comune da editoriale. Ma: chi paga il conto della violenza di Milano non è chi l'ha fatta.

E non è una stranezza italiana, il che toglie l'ultimo alibi.

Lo stesso sabato, in Francia, le manifestazioni contro il carovita hanno portato in piazza tra le cinquecentocinquantamila persone secondo il ministero dell'Interno e le ottocentomila secondo gli organizzatori, centodiecimila solo a Parigi. A Parigi un'auto e un'edicola incendiate, a Marsiglia negozi saccheggiati e un busto di Marianne gettato a terra nel municipio, a Lione un ufficio turistico in fiamme. Quattrocento fermi e sessanta agenti feriti. Il presidente francese ha dichiarato che non c'è posto per la violenza nella Repubblica; il primo ministro ha accusato i «gruppi di estrema sinistra» di usare le violenze come «un giro di riscaldamento» in vista delle presidenziali del 2027.

Due Paesi, lo stesso fine settimana, quasi le stesse parole: la colpa è di gruppi organizzati, le opposizioni devono dissociarsi. Dopodiché, di aule sovraffollate e di gasolio a due euro e trenta non si parla più per una settimana.

Adesso devo dire una cosa che mi riguarda, perché continuare in terza persona sarebbe comodo e disonesto.

Io questo articolo lo sto scrivendo adesso.

Non il 7 ottobre, quando è scaduta l'accisa. Non il 12, quando a Taranto hanno montato le tende sull'asfalto. Non il primo ottobre, quando Antonio si è seduto per terra allo svincolo di Pizzo e ha chiesto aiuto davanti a una telecamera.

Lo sto scrivendo oggi, 18 ottobre, il giorno dopo che a Milano si sono rotte delle vetrine.

Non ho nessuna assoluzione da offrirmi. Faccio parte della macchina che sto descrivendo, e il modo più onesto di denunciarla è ammettere che ha funzionato anche su di me.

Allora la domanda la giro a chi legge, e non è retorica nemmeno questa.

Che cosa stiamo insegnando, esattamente?

A un uomo che ha fermato il camion per tre settimane restando scrupolosamente dentro la legge, e che non è entrato in nessuna scaletta delle venti, abbiamo insegnato una cosa precisa e la abbiamo insegnata bene: che la sua pazienza non vale un servizio. Che il suo rispetto delle regole è invisibile. Che se avesse acceso un copertone davanti a una telecamera, oggi un ministro lo avrebbe citato per nome.

Poi, quando qualcuno a Milano accende il copertone, scriviamo che la violenza non paga.

Restano i due pezzi di vetro.

Quello di Milano è in terra e lo hanno fotografato in cinquanta. Verrà sostituito entro mercoledì, l'assicurazione pagherà, e fra un mese nessuno saprà dire davanti a quale negozio si trovasse.

Quello di Cerignola è intatto. È il vetro di un banco frigo di un supermercato di provincia, lucidissimo, e dietro non c'è niente. Nessuno lo ha fotografato perché non c'era niente da fotografare, ed è esattamente questo il problema: il vuoto non fa rumore, non si muove, non dura venti secondi.

Dura tre settimane. E alle venti, in milioni di case italiane, non è mai esistito.