La costa tirrenica calabrese sfida l’autunno: a Cetraro, il fenomeno dello spiaggiamento dell’angiola richiama cittadini e famiglie sulla battigia. Un rito che unisce generazioni, tradizioni culinarie e senso di comunità, trasformando un dono del mare in una festa di condivisione

C'è un tempo sospeso, qui in Calabria, che sembra rifiutarsi con pervicacia di cedere il passo alle regole del calendario. Mentre nel resto d'Italia novembre picchia duro con i primi freddi, le piogge grigie e la corsa a chiudere i cappotti fino al collo, da queste parti la natura gioca un campionato a sé.

Prendete per esempio la costa tirrenica, dove il mare sembra non aver nessuna voglia di andare in pensione per l'inverno. Basta affacciarsi verso Cetraro, con la sua scogliera imponente e quell'orizzonte spalancato che stringe d'assedio il borgo, per capire che il confine tra le stagioni qui è un concetto decisamente sfumato. Ma la vera magia di queste giornate di azzurro sfacciato non sta soltanto nel termometro generoso, sta in quello che succede quando il mare decide, improvvisamente, di fare un regalo.

Basta poco. Un sussurro che si spande, una telefonata fatta di corsa tra parenti, un messaggio vocale inoltrato sulle chat di paese: "Sta spiaggiando l'angiola!". E in un attimo la routine quotidiana svanisce. La gente molla quello che sta facendo, chiude la porta di casa e si dirotta in massa verso la battigia. Chi scende a piedi dalle viuzze del centro storico di Cetraro, chi prende la macchina dai paesi vicini, tutti uniti da una chiamata alle armi spontanea e irresistibile.

Dimenticatevi la calma indolente delle spiagge estive e la solitudine dell'autunno, la costa si popola di una folla operosa e festosa, armata di secchielli, ceste di vimini, retini o semplici buste di plastica ripescate nel baule dell'auto.

Sulla rena ancora umida si consuma un rito di comunità autentico, di quelli che ormai si fanno sempre più rari. Non c'è nessuna pretesa professionale né velleità da grandi pescatori; c'è soltanto la voglia di partecipare a una piccola festa inaspettata.

Ci si ritrova gomito a gomito, il pensionato che quelle correnti le impara a leggere da settant'anni, la signora del piano di sopra con le mani segnate dal tempo e lo studente con gli auricolari ancora alle orecchie.

Tutti chini verso l'acqua, complici, attenti a raccogliere quel dono d'argento che la risacca deposita sulla sabbia. Ci si scambia battute, si commenta lo stato del mare, ci si aiuta a riempire i recipienti e ci si stringe nelle giacche a vento leggere mentre il sole d'autunno scaldando le spalle regala un'illusione d'estate.

Ma la bellezza di questo fenomeno non si esaurisce affatto sulla spiaggia. Anzi, la sua parte migliore comincia proprio quando ci si sgrulla la sabbia dalle scarpe e si riprende la via di casa. Il profumo del mare entra dritto nelle cucine e riattiva una memoria culinaria che appartiene a tutti. A Cetraro come in tutta la costa, la preparazione dell'angiola diventa l'atto finale di questa giornata speciale. C'è chi la preferisce infarinata al volo e calata nell'olio bollente, per gustarla croccante e caldissima con una spruzzata di limone, chi la mette in tegame con i pomodorini, l'origano e un filo d'olio buono, chi invece non rinuncia al tocco deciso del peperoncino locale per esaltare il sapore salmastro della materia prima.

Eppure, diciamolo chiaramente: la ricetta è quasi un pretesto. Il piatto forte di giornate come queste è la tavola imbandita che si allunga all'improvviso per fare posto al vicino di casa, la porta lasciata aperta per far assaggiare la prima frittura a chi non è potuto scendere in spiaggia, il piacere antico e genuino di condividere ciò che si ha raccolto insieme. In un'epoca che ci vuole spesso isolati nei nostri appartamenti, incollati agli schermi e distratti dal rumore di fondo della vita moderna, alla Calabria basta davvero poco per ricordarci chi siamo.

Basta un raggio di sole fuori stagione e la generosità del mare per riempire le spiagge di vita e trasformare una semplice camminata in una lezione di senso di appartenenza.