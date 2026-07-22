La Calabria è straordinaria. Ma non basta raccontarla così: bisogna renderla davvero vivibile.



Il centrodestra governa la Regione dal 2020. Dopo oltre sei anni, la domanda da porre ai calabresi è semplice: la qualità della vita e dei servizi è davvero migliorata?



Promuovere la nostra terra è giusto. E riconosco che, fuori dai confini regionali, la percezione della Calabria è cambiata in meglio.



Ma la comunicazione non può sostituire la realtà, né nascondere sotto il tappeto i problemi irrisolti.



Intorno al “mondo di Occhiuto” si è consolidato un racconto quasi unanime: quello di una Calabria che migliora sotto ogni punto di vista. Chi la vive ogni giorno, però, sa che questa non è tutta la realtà.



Trasporti. Sanità. Servizi essenziali. Lavoro.



È su questo che si misura un governo, non sugli slogan o sui video promozionali. E soprattutto sulla fascia ionica, in alcuni settori, non si vedono passi avanti: si registrano persino arretramenti.



Possiamo davvero continuare a dire che va tutto bene?



No, non va tutto bene. E dirlo non significa parlare male della Calabria. Significa volerle bene abbastanza da pretendere di più.



Serve riaprire un confronto serio tra politica, informazione e cittadini. I social, che oggi orientano opinioni e consenso, non possono diventare semplici strumenti di propaganda.



La Calabria non ha bisogno di meno promozione.

Ha bisogno di più verità.

E soprattutto di risultati.