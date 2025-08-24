Un tempo c’erano presidenti di Regione che mettevano in imbarazzo i ministri e i Comuni erano veri laboratori: avevano un’identità, una visione

Negli ultimi vent'anni, il potere territoriale si è lentamente sgretolato.

I Comuni, un tempo centri di politica vera, sono visti ormai come luoghi che contano sempre di meno.

Le Regioni, ridotte a un circolo di Yes man.

Un tempo c’erano presidenti di Regione che mettevano in imbarazzo i ministri.

Ex parlamentari, ex ministri, figure di peso che conoscevano i meccanismi del potere e li sapevano usare.

Non erano lì per decorazione, ma per dettare l’agenda, e soprattutto per essere ben visti e ben voluti da tutti, nessuno escluso.

Talvolta amati anche dai rivali politici.

E i Comuni? Non se la passano meglio.

Un tempo erano laboratori politici, centri di innovazione, territori da cui partivano sindaci destinati a diventare a volte anche leader nazionali.

Oggi, i sindaci devono fare i contabili.

Le casse sono vuote, i margini di manovra azzerati.

Una volta le squadre regionali e comunali erano vere e proprie centrali di potere.

Avevano un’identità, una visione.

Si muovevano in modo strategico, avevano interlocutori a tutti i livelli.

Oggi, nella migliore delle ipotesi, sono macchine elettorali.

Gli uomini e le donne che le guidavano avevano un passato, un presente, e una reputazione.

E allora la domanda è: possiamo permetterci un Paese senza Comuni forti e senza Regioni forti?

Nel frattempo, però, ci resta solo la memoria di quei nomi che ancora oggi, quando li pronunciamo, fanno sollevare il sopracciglio e dire: «Eh, quelli sì che contavano davvero».

«Eh, quello era un grande persona».

«Eh, ti ricordi quando c’era lui».