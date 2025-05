La nomina di Friedrich Merz come cancelliere tedesco solo alla seconda votazione non può non farci pensare al conclave imminente e ai giochi di potere che si celano dietro ogni elezione

Troppo calzante la coincidenza per lasciarla nell’ombra. La nomina di Friedrich Merz come cancelliere tedesco solo alla seconda votazione, non può non farci pensare al conclave imminente e ai giochi di potere che si celano dietro ogni elezione. La storia ci riporta a Roma ed in Germania ed era già successo quest’anno. Lo avevamo notato nel nostro articolo: Le elezioni in Germania ed il ricovero del Papa, ore decisive: quando la storia incontra la quotidianità.

In quel caso il comune denominatore era l’attesa di scoprire come le cose si sarebbero dispiegate: i risultati delle elezioni in Germania e le precarie condizioni di salute di papa Bergoglio che, ora sappiamo, essere migliorate salvo poi precipitare definitivamente il 21 aprile scorso.

Avevamo ragionato di come i singoli avessero un ruolo neldeterminare lo sviluppo della storia che fosse attraverso il voto, in un caso, o attraverso la preghiera, nell’altro. Ma in questo caso non è la collettività ad essere protagonista, ma le scelte che si compiono nelle cosiddette “stanze del potere”.

È nelle mani di pochi individui adesso la storia, individui che nelle loro scelte potrebbero essere influenzati da molteplici ragioni, più o meno nobili. Il potere, sia esso politico o temporale, mostra la sua precarietà: potrebbe essere un singolo voto a modificare la situazione (la maggioranza più uno sarebbe stata sufficiente a Merz qualora non fosse stato eletto nemmeno al secondo turno dal Parlamento e si fosse passati al terzo tentativo).

Il potere mostra altresì di seguire le medesime dinamiche che sia all’interno di un contesto politico o religioso: riunirsi, votare segretamente, attendere lo spoglio. Poi i risultati, che mostrano,in ogni caso, la vulnerabilità del potere: le presunte interferenze, gli stratagemmi, i “traditori” che si celano dietro le scelte di voto.

L’elezione di Merz al secondo tentativo sembra tracciare una strada già in salita per il cancelliere e delineare degli equilibri di potere difficili da mantenere. Ma se a Berlino le porte delle stanze del potere si sono aperte, al Vaticano si chiuderanno e a noi non resta che attendere da chi il potere sarà incarnato.