Una selezione di versi dedicati alla stagione più luminosa dell’anno, tra mare, sole, nostalgia e amore. Da Neruda a Montale, passando per Lorca, Caproni e Rimbaud

L'estate ha ispirato, fin dall'antichità, poeti e scrittori di ogni epoca. La luce, i colori e il mare rendono questa stagione una fonte inesauribile di emozioni. Accanto alla gioia, numerosi autori hanno saputo cogliere anche gli aspetti più delicati, trasformando l'estate in un simbolo di riflessione e memoria.

Anche la lettura occupa un posto speciale nell'esperienza estiva. Le ore trascorse in spiaggia favoriscono una maggiore immersione nelle pagine. Secondo diversi studiosi, il clima di serenità tipico delle ferie stimola curiosità ed empatia, qualità che accompagnano il lettore anche al termine della vacanza.

Romanzi, racconti e raccolte poetiche offrono così esperienze diverse, capaci di trasportare il lettore in luoghi lontani, suscitare emozioni intense e lasciare ricordi destinati a durare nel tempo.

Lasciatevi ispirare da questa selezione di versi intramontabili: dalle atmosfere calde della nostra terra fino ai versi d'amore che sanno di sale, ecco alcune poesie da portare con voi sotto l'ombrellone e sotto le stelle.

Oh Estate di Pablo Neruda

Oh estate

abbondante,

carro

di mele

mature,

bocca

di fragola

in mezzo al verde,

labbra

di susina selvatica,

strade

di morbida polvere

sopra

la polvere,

mezzogiorno,

tamburo

di rame rosso,

e a sera

riposa

il fuoco,

la brezza

fa ballare

il trifoglio, entra

nell’officina deserta;

sale

una stella

fresca

verso il cielo

cupo,

crepita

senza bruciare

la notte

dell’estate.

Notte d’Estate di Federico Garcia Lorca

L’acqua della fonte

suona il suo tamburo

d’argento.

Gli alberi

tèssono il vento

e i fiori lo tingono

di profumo.

Una ragnatela

immensa

fa della luna

una stella.

Meriggiare pallido e assorto di Eugenio Montale

Meriggiare pallido e assorto

presso un rovente muro d'orto,

ascoltare tra i pruni e gli sterpi

schiocchi di merli, frusci di serpi.

Nelle crepe del suolo o su la veccia

spiar le file di rosse formiche

ch'ora si rompono ed ora s'intrecciano

a sommo di minuscole biche.

Osservare tra frondi il palpitare

lontano di scaglie di mare

mentre si levano tremuli scricchi

di cicale dai calvi picchi.

E andando nel sole che abbaglia

sentire con triste meraviglia

com'è tutta la vita e il suo travaglio

in questo seguitare una muraglia

che ha in cima cocci aguzzi di bottiglia.

Vento di Prima Estate di Giorgio Caproni

A quest’ora il sangue

del giorno infiamma ancora

la gota del prato,

e se si sono spente

le risse e le sassaiole

chiassose, nel vento è vivo

un fiato di bocche accaldate

di bimbi, dopo sfrenate

rincorse.

A me è maggio che mi rovina di Patrizia Cavalli

A me è maggio che mi rovina

e anche settembre, queste due sentinelle

dell’estate: promessa e nostalgia.

Estate di Ada Negri

Nei mesi estivi il solleone

rende i muri così abbaglianti

che a fissarli vien sonno:

tende gialle e rosse

si abbassano sui negozi;

il nastro di cielo

che s’allunga fra due strisce

parallele di tetti

è una lamina di metallo rovente.

Dolce è non far niente,

accucciati sulle pietre roventi,

respirando il caldo.

Sensazione di Arthur Rimbaud

Le sere blu d’estate, andrò per i sentieri

graffiato dagli steli, sfiorando l’erba nuova:

ne sentirò freschezza, assorto nel mistero.

Farò che sulla testa scoperta il vento piova.

Io non avrò pensieri, tacendo nel profondo:

ma l’infinito amore l’anima mia avrà colmato,

e me ne andrò lontano, lontano e vagabondo,

guardando la Natura, come un innamorato.

L'estate passa, le poesie restano per sempre. Auguriamo a tutti di guardare il corso delle stagioni, e dell’estate, con occhi pieni di bellezza e di letture preziose.