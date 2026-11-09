La notte del 30 ottobre scorso la televisione polacca ha trasmesso in diretta una scena che nessun manuale di diritto costituzionale contempla: giudici della Corte costituzionale che entrano nella sede del Tribunale scortati da agenti del servizio di protezione dello Stato, tafferugli nei corridoi, un cordone di polizia intorno all’edificio.

Dietro quelle immagini c’è una storia che non è soltanto una cronaca di tensioni politiche locali: la parabola della Corte costituzionale polacca (il Trybunał Konstytucyjny) è uno dei più rilevanti laboratori giuridici dell’Europa contemporanea sui limiti della democrazia costituzionale. La vicenda, sviluppatasi nell’arco di oltre un decennio e sfociata in duri scontri tra le istituzioni e il governo, offre un monito fondamentale sulla natura del potere e delle sue garanzie. Per comprenderne la gravità è necessario ricostruire come il sistema di checks and balances sia stato progressivamente disarticolato, e quanto sia difficile avviare un processo di restaurazione della legalità costituzionale.

Il deterioramento dello Stato di diritto in Polonia non è avvenuto con un classico colpo di Stato né con l’abrogazione formale della Costituzione del 1997. Si è trattato, al contrario, di una tipica dinamica di scardinamento della democrazia con le sue stesse regole e di involuzione democratica, in cui gli strumenti offerti dal diritto costituzionale vengono volti contro la loro stessa ratio. Qui la violazione aperta delle regole è stata l’eccezione, limitata ai primi seggi contesi del Tribunale costituzionale: per il resto si è andati avanti con riforme rispettose, almeno nella forma, delle procedure, e soltanto la loro somma, a distanza di anni, mostra il quadro di involuzione istituzionale nel suo insieme. Ecco cosa significa democrazia illiberale: sottoporre a torsione gli istituti democratici e ridurre la democrazia a mero computo numerico, svincolandola dai limiti al potere che la rendono costituzionale.

Questa dinamica si è sviluppata sotto la guida del partito nazional-conservatore Diritto e Giustizia (Prawo i Sprawiedliwość, PiS), che nel 2015 vinse prima le elezioni presidenziali, a maggio, con Andrzej Duda, poi quelle parlamentari, a ottobre, e restò al governo fino al 2023.

Lo strappo, in realtà, era cominciato alla fine della legislatura precedente. La Costituzione prevede che i quindici giudici della Corte costituzionale siano eletti singolarmente dalla Camera bassa (il Sejm), a maggioranza assoluta, per un mandato di nove anni non rinnovabile. La maggioranza uscente, guidata da Piattaforma civica (Platforma Obywatelska, forza principale della lista Koalicja Obywatelska), ne elesse cinque, contro una prassi consolidata: tre per sostituire giudici in scadenza prima dell’insediamento delle nuove Camere, due per posti che si sarebbero liberati solo a dicembre, con l’obiettivo di mantenere un peso rilevante nel collegio. Il Presidente della Repubblica Duda rifiutò di ricevere il giuramento di tutti e cinque i giudici costituzionali; il nuovo Sejm, dominato dal PiS, ne elesse altri cinque, che si insediarono: sono i cosiddetti dublerzy, i «sostituti». La Corte costituzionale, poi, stabilì che tre di quelle elezioni spettavano alla maggioranza uscente e due a quella nuova, un compromesso difficile da applicare e per di più pubblicato con grande ritardo, perché il Governo, che doveva farlo, non se ne curò. Seguirono altre mosse: una profonda riforma della legge sulla Corte costituzionale (che la stessa dichiarò incostituzionale, senza effetto però), un innalzamento del quorum che obbligò i giudici in carica a lavorare con i nuovi arrivati e un mandato più breve per presidente e vicepresidente, così da poter nominare già l’anno successivo persone vicine al PiS.

Le nomine successive, fino al 2023, completarono l’opera. Ai vertici della Corte arrivarono persone vicine alla maggioranza, in grado di decidere quali casi trattare e chi li avrebbe giudicati. La Corte divenne così uno scudo per il governo: le sue scelte erano al riparo dal controllo di costituzionalità e da quello di conformità ai trattati internazionali, e il primato del diritto europeo su quello nazionale veniva messo in discussione.

È lo schema che gli studiosi riconoscono nelle democrazie in crisi: prendere il controllo degli arbitri, isolare i protagonisti scomodi, riscrivere le regole a danno degli avversari. In pochi anni il guardiano della Costituzione, che per sua natura è un organo antimaggioritario, è stato trasformato in una cancelleria politica, privando l’ordinamento del suo supremo arbitro di legittimità. Né la prassi si è esaurita con la presidenza di Duda: il suo successore, Karol Nawrocki, eletto con il sostegno del PiS e in carica dall’agosto 2025, ha fatto giurare solo due dei sei giudici eletti dal Sejm nel marzo 2026, rifiutando egli altri quattro. Cambia la persona al vertice dello Stato e, dopo le elezioni dell’ottobre 2023, cambia anche la maggioranza parlamentare; non cambiano né l’area politica che esprime la Presidenza né il suo comportamento. È in questo contesto che Anna Korwin-Piotrowska, una dei quattro giudici ai quali il presidente ha negato il giuramento, ha disposto venerdì la sospensione per un mese del Presidente del Tribunale costituzionale, Bogdan Święczkowski, e del suo vice, assumendo la guida dell’istituzione; la presidenza sospesa ha parlato di colpo di Stato.

Alle elezioni del 15 ottobre 2023 il PiS, pur restando il primo partito con oltre il 35% dei voti, ha perso la maggioranza parlamentare: la nuova coalizione di governo, guidata da Donald Tusk e dal suo partito, Piattaforma civica, si è insediata nel dicembre 2023 con l’obiettivo dichiarato di ripristinare lo Stato di diritto. Si è però trovata di fronte a un paradosso teorico e pratico senza precedenti: come si ripristina la legalità costituzionale quando gli organi preposti a garantirla sono essi stessi il frutto di un’illegalità? Le strade sono due, e tutte e due rischiose. Aspettare che scadano i mandati di giudici nominati in modo viziato significa convivere per anni con una situazione incostituzionale. Rimuoverli d’autorità rischia invece di imitare, nei metodi se non nei fini, ciò che si vuole correggere, di indebolire la certezza del diritto e di far scattare accuse di colpo di Stato istituzionale. Il rischio non è astratto: già nel 2015-2016 il governo del PiS ritardò per mesi la pubblicazione delle sentenze che non gradiva; oggi il Governo Tusk ha smesso a sua volta di pubblicare le pronunce di una Corte costituzionale che considera illegittima.

Le vicende più recenti, segnate da ricorsi incrociati e dalla coesistenza di pronunce di segno opposto, dimostrano che quando un’istituzione di garanzia perde credibilità di arbitro neutrale l’intero edificio giuridico entra in una fase di entropia sistemica. Né mancano le condanne degli organi internazionali, arrivate fin dall’inizio: già nel dicembre 2015 la Commissione europea scrisse al governo polacco che attentare all’indipendenza della giustizia costituzionale viola lo Stato di diritto, valore comune sancito dall’art. 2 del Trattato sull’Unione europea; all’inizio del 2016 avviò il dialogo previsto dal Rule of Law Framework (il meccanismo europeo di controllo sullo Stato di diritto) e alla fine del 2017 attivò la procedura dell’art. 7 dello stesso Trattato che prevede la possibilità di sospendere i diritti di adesione all’Unione europea; nell’ottobre 2016 la Commissione di Venezia, organo di esperti del Consiglio d’Europa, adottò un parere assai critico (n. 860/2016). La Corte europea dei diritti dell’uomo ha accertato la violazione dell’art. 6 della Convenzione per il vizio nel processo di nomina dei giudici costituzionali; la Corte di giustizia dell’Unione europea ha dichiarato che la Corte costituzionale polacca non è (più) un giudice indipendente e imparziale precostituito per legge, e che con le sue pronunce ha violato il primato del diritto dell’Unione. Queste decisioni hanno però un limite: per essere eseguite serve la collaborazione degli Stati, cioè proprio dei poteri che hanno manomesso le garanzie. E in Polonia c’è stato chi ha invitato apertamente a non applicare le sentenze sull’elezione dei giudici costituzionali.

La vicenda polacca lascia in eredità al diritto costituzionale una lezione amara ma ineludibile. Minare le istituzioni democratiche, alterare la composizione degli organi di garanzia e slegare il potere dal rispetto delle forme richiede spesso soltanto una maggioranza congiunturale, una decisione spregiudicata o una serie di blitz legislativi. Al contrario, risanare le ferite inferte al tessuto costituzionale, smantellare le strutture illegittime senza violare le regole che si intende difendere e restituire ai cittadini la fiducia nella neutralità del diritto è un’opera titanica. È indiscutibilmente molto più difficile tornare allo status quo ante risanando un ordinamento ferito che compiere il primo sovvertimento dell’ordine democratico. L’esperienza comparata mostra del resto che le democrazie quasi mai crollano con un unico strappo: si consumano a poco a poco, e il disegno complessivo si vede solo guardando indietro. E poiché nessun congegno costituzionale può impedire del tutto gli abusi di una maggioranza determinata, le regole sui poteri vanno scritte pensando anche al momento peggiore, quello in cui la cultura delle istituzioni viene meno.

*costituzionalista Università della Calabria