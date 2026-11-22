Dalle abitazioni minacciate dalle mareggiate alla fragilità dei corsi d'acqua, torna al centro il tema della sicurezza del territorio. L'appello per garantire risorse adeguate agli enti locali
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Ogni volta che il meteo annuncia una nuova perturbazione, in Calabria torna puntuale lo stesso copione: allerta, preoccupazione, promesse di interventi e, troppo spesso, la rassegnazione a dover fare la conta dei danni a cose già accadute. È un meccanismo logoro che la nostra regione continua a subire, come se la messa in sicurezza di fiumi e coste fosse un lusso o un'eccezione anziché una priorità vitale.
Ancora una volta ci si affaccia all'inverno in apnea, con i Comuni lasciati sempre più soli a fare i conti con una programmazione fragile e con una difesa degli arenili che arranca.
Basta guardare lungo la costa per capire quanto sia concreto il pericolo. Molte case si trovano a ridosso della battigia, esposte senza filtri alla furia delle mareggiate.
Continuare a rinviare la prevenzione per poi rincorrere l'emergenza non è solo una miopia amministrativa,è una scelta che espone le famiglie a rischi reali e infligge colpi durissimi a un territorio già provato.
Servono decisioni coraggiose e strumenti finanziari veri per consentire agli enti locali di intervenire per tempo. Dire che i Comuni debbano arrangiarsi è un alibi che non sta in piedi, molti non hanno le risorse economiche per sostenere ordinanze di somma urgenza e affrontare in autonomia i costi dell' immediato.
Finché la mancanza di fondi paralizzerà chi amministra in prima linea, la distanza tra l'urgenza del dissesto e la capacità di risposta resterà enorme. La Calabria ha bisogno di voltare pagina sul serio, mettere in sicurezza i corsi d' acqua, proteggere i litorali e dare ossigeno finanziario ai Comuni significa smettere di curare solo le ferite e iniziare finalmente a prevenire.