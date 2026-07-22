Le dichiarazioni del sindaco di New York, Zohran Mamdani, nei confronti del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu hanno suscitato un acceso dibattito politico. Definire Netanyahu un "criminale di guerra" e sostenere il mandato di arresto emesso dalla Corte Penale Internazionale rappresenta una posizione netta, ma anche coerente con un principio fondamentale del diritto internazionale: nessun leader politico dovrebbe essere sottratto all'accertamento delle proprie responsabilità.

L'appoggio alla posizione di Mamdani nasce dalla convinzione che la difesa dei diritti umani debba essere universale e non subordinata a convenienze geopolitiche. Nel corso del conflitto a Gaza, la comunità internazionale ha assistito a una devastazione senza precedenti, con decine di migliaia di vittime, una grave crisi umanitaria e la distruzione di infrastrutture civili essenziali. Di fronte a eventi di tale portata, la richiesta di indagini e di eventuali procedimenti giudiziari non appare estremista, ma rappresenta l'applicazione di principi che la comunità internazionale dichiara di voler difendere.

Le parole di Mamdani assumono un significato particolare nel contesto politico statunitense. Negli Stati Uniti, criticare apertamente il governo israeliano comporta spesso forti pressioni politiche e mediatiche. La sua presa di posizione costituisce quindi un'affermazione di indipendenza politica e di coerenza morale, fondata sull'idea che il rispetto del diritto internazionale non debba dipendere dall'identità dell'alleato coinvolto.

Uno dei principali argomenti a sostegno delle dichiarazioni del sindaco riguarda il problema del doppio standard. Gli Stati Uniti e gran parte delle democrazie occidentali hanno giustamente sostenuto la necessità di perseguire i crimini di guerra in numerosi altri contesti internazionali. Applicare criteri differenti quando le accuse riguardano un Paese alleato rischia di compromettere la credibilità delle istituzioni internazionali e del concetto stesso di giustizia universale.

La posizione di Mamdani non costituisce una condanna giudiziaria definitiva di Netanyahu, che può essere pronunciata solo da un tribunale competente. Essa rappresenta invece il sostegno al principio secondo cui accuse di tale gravità meritano di essere esaminate senza eccezioni e senza immunità politiche di fatto.

In questo senso, le dichiarazioni del sindaco di New York possono essere interpretate come una difesa dell'universalità del diritto e della responsabilità politica dei governanti. Sostenere la sua posizione significa affermare che i diritti umani non possono essere difesi in maniera selettiva e che la sofferenza delle popolazioni civili merita la stessa attenzione indipendentemente dal contesto geopolitico.

La forza del messaggio di Mamdani risiede proprio in questo principio: la credibilità dell'ordine internazionale dipende dalla sua capacità di applicare le stesse regole a tutti. Se esistono leader considerati di fatto intoccabili, il concetto di giustizia internazionale perde gran parte della propria legittimità.

La richiesta di accertare eventuali responsabilità, anche quando riguarda un alleato strategico dell'Occidente, rappresenta quindi non un attacco a uno Stato, ma una difesa del principio di uguaglianza davanti al diritto.