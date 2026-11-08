Nel mio articolo del 31 ottobre scorso mi lamentavo della realtà italiana che fa ripetere cose già dette, ma anche fuori dall’Italia non si scherza nella coazione a ripetere.

E va bene, come disse Nanni Moretti in un suo film, continuiamo così, facciamoci del male.

Ma questo male ha volti molto diversi.

Emanuel Macron in Francia si trova di fronte la contestazione dei lavoratori, degli studenti e perfino dei redivivi gilets gialli, un fronte popolare di protesta sociale che ha toccato cifre da record per partecipazione e che mostra una sorprendente consapevolezza rispetto a tutte le questioni messe in agenda dal suo governo, dalla sciagurata riforma delle pensioni all’assordante silenzio ufficiale su Gaza, dalla irresponsabile politica di riarmo al caro vita ed al calo del potere di acquisto dei salari.

E lui che cosa fa? Prima tira in lungo con il fumogeno delle banali ovvietà di principio sulla questione della violenza (“Chi rompe paga”) e poi gioca a fare il De Gaulle del maggio 1968, per il momento solo con una legge che instaura il coprifuoco come in guerra. Speriamo che non si faccia tentare dalla malsana idea di mandare carri armati e mezzi cingolati contro gli studenti, come fece appunto De Gaulle cinquantotto anni fa.

Patetico.

Sulla guerra in Ucraina, che va avanti da quattro anni, siamo ancora allo stupido orgoglio nazionale di Volodimir Zelenski, al cinico orgoglio militare di Vladimir Putin, alla sconcertante instabilità mentale di Donald Trump ed al dissennato militarismo dell’Europa, che adesso enfatizza una sempre più spregiudicata mitomania informatica, che è “in re ipsa” e non strategica, per alimentare pericolose paranoie securitarie.

Sconcertante.

Va detto però che il poco amabile Trump, nella sua instabilità, potrebbe imbroccare qualcosa di giusto come la fine della guerra, se davvero riuscirà ad organizzare questo famoso accordo trilaterale.

Ma queste cose buone non le dovrebbe fare l’Europa? E perché per quattro anni non le ha fatte? E soprattutto perché le lascia fare a Trump?

Se, invece che iniziative di pace, si producono nuove armi, come stiamo facendo in Europa, diventerà inevitabile volerle usare.

Invece in tutte, proprio tutte le teste, di destra, di sinistra o di centro, dovrebbe definitivamente entrare la convinzione che la guerra non va mai, proprio mai, considerata una opzione a qualsiasi titolo, anche perché quelle che si sono combattute e si combattono in Ucraina o in Iran non sono più nemmeno guerre, ma semplici massacri.

Si dirà, ma tutte le guerre sono massacri.

Sì, ma un tempo la guerra implicava quel “lavoro sporco” da fanteria che consisteva nella conquista palmo a palmo del territorio nemico. Questo portava comunque alla conclusione della guerra.

Adesso invece le parti contendenti si seppelliscono a vicenda di missili e droni, senza combattere davvero, il che rende i conflitti di una durata indeterminata ed illimitata o, peggio, della durata “necessaria” allo sterminio dell’altro.

Tutto nero, allora?

Si potrebbe obiettare che ci sono state le novità positive della sconfitta elettorale “a medio termine” di Donald Trump negli Stati Uniti e di quella politica del premier israeliano Benjamin Netanyahu, ma tutto lascia supporre che, una volta eventualmente sconfitto Trump alle presidenziali, i democratici americani, che la sofferenza sociale del loro paese non la vedono proprio mai, si convincano, come al solito, di essere stati “perfetti” e che governare, in definitiva, significa solo fare sfoggio di buona educazione liberale ed, allo stesso modo, niente lascia supporre che un nuovo governo israeliano che mandi a casa Netanyahu non sarà la coerente espressione di una opposizione sociale culturalmente debole, che per quattro anni, con la sola eccezione di una manifestazione a Tel Aviv nel nome di Yitzak Rabin, ha protestato solo sulla questione degli ostaggi o per semplice senso umanitario, cioè senza una visione alternativa sulla politica di Israele e sulla questione palestinese, anche se, certo, la fine dei massacri sarà, in ogni caso, un risultato concreto ed importante nell’immediato.

Troppo “pessimismo della ragione”, per usare una espressione di Antonio Gramsci?

Beh, per l’“ottimismo della volontà” ci vuole un ben altro salto di qualità da parte di tutti, che per il momento semplicemente non c’è e non sembra in arrivo.