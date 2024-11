La premier deve solo fare quello che ha fatto il presidente della Repubblica, che in assoluto silenzio ha reso omaggio alle povere vittime

La presidente Meloni (finalmente) verrà in Calabria. Bene, benissimo. Terrà a Crotone una riunione del Consiglio dei Ministri. Ottimo. Ma una sola cosa vorremmo chiedere al Signor presidente Meloni, che salvo il ritardo con cui viene in Calabria, sulla tragedia di Steccato di Cutro ha tenuto un comportamento più dignitoso dei suoi loquaci e a volte totalmente inadeguati ministri.

Vorremmo però con forza chiedere al presidente Meloni di evitare in ogni modo che la riunione del consiglio dei ministri in Calabria si trasformi in una volgare passerella, davanti a centinaia di telecamere da tutta Italia e probabilmente da molti paesi d’Europa. Certamente si accrediteranno centinaia di giornalisti, saranno necessarie conferenze stampa, dichiarazioni e comunicati. Tutto questo sarebbe un’offesa ai 70 morti di Steccato di Cutro.

Se la Meloni eviterà questo avrà fatto un bel servizio al Paese. Del resto deve solo fare quello che ha fatto il presidente della Repubblica, che in assoluto silenzio ha reso omaggio alle povere vittime. Un silenzio pesante come un macigno. Ecco, questo è quello che gradirebbe la Calabria.

Un’ultima cosa: ma il Consiglio dei Ministri cosa farà di concreto nella sua riunione a Crotone? Certamente adotterà una serie di provvedimenti sul drammatico tema dell’immigrazione. Vogliamo sperarlo. Detto questo, però qualcosa dovranno pur dirla alcuni ministri.

Sarebbe, infatti, assolutamente necessario dare finalmente alcune risposte chiarificatrici su quello che è accaduto nella tragica notte del naufragio. E più precisamente: perché sono trascorse ore prima di inviare i soccorsi al barcone che era ormai abbandonato a sé stesso? Chi sul posto sapeva e non si è mosso? I massimi livelli istituzionali, vennero informati in quelle drammatiche ore?

Risposte che tutti si attendono dai ministri competenti e responsabili: Piantedosi e Salvini, che finora hanno detto solo un cumulo di sciocchezze, poi smentite con altrettante sciocchezze. Almeno questo la Meloni saprà certamente risparmiacelo.