Tra qualche anno, una ragazza uscirà da scuola, si presenterà al suo primo colloquio e scoprirà che una parte del lavoro su cui si sarebbe fatta le ossa viene già svolta da un programma. Nello stesso momento, un suo coetaneo potrà usare quello stesso programma per avviare una piccola impresa, tradurre un catalogo e raggiungere clienti che fino a ieri erano fuori dalla sua portata. Entrambi avranno bisogno di capire che cosa possono affidare a una macchina, quali risultati devono verificare e quali decisioni restano una loro responsabilità. È a scuola che dovrebbero cominciare a impararlo.

In questo momento il governo Meloni propone di ridurre gli organici della scuola pubblica. L’articolo 66, comma 5, del disegno di legge di bilancio 2027, all’esame della Camera, prevede dall’anno scolastico 2027/2028 4.925 posti in meno nell’organico dell’autonomia dei docenti e 2.049 in meno tra il personale amministrativo, tecnico e ausiliario. In tutto, 6.974 posti. Il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara ha dichiarato in Parlamento di voler lavorare per eliminare la misura durante l’iter. Governo e maggioranza hanno ancora la possibilità di farlo. È su quel voto, e sulle risorse che decideranno di mettere a disposizione della scuola, che andrà misurato il loro impegno.

Il calo degli alunni può migliorare la scuola

Il calo demografico è un fatto con cui fare i conti. Ma una diminuzione degli iscritti può servire a migliorare la qualità della scuola. Dove le classi sono più affollate si può ridurre il numero degli alunni. Dove un ragazzo rischia di perdere il passo si può dedicare più tempo al recupero. Dove esiste un laboratorio si può farlo funzionare con regolarità, a condizione che ci siano docenti e tecnici per seguire le attività. Sono scelte diverse, con conseguenze diverse sulla vita quotidiana di una scuola.

La manovra prevede anche risorse per l’efficientamento energetico degli edifici scolastici pubblici. È un intervento che ha una sua funzione. Ma nella stessa scuola in cui si riqualifica l’edificio bisogna poter contare su personale che tenga aperti i laboratori e su insegnanti che abbiano il tempo di preparare una lezione, sperimentare un metodo nuovo e seguire gli alunni che ne hanno più bisogno. È questa capacità di insegnare che rischiamo di indebolire.

L’Italia parte già da una posizione di svantaggio

Secondo l’OCSE, nel 2023 la spesa pubblica italiana per l’istruzione, dalla primaria al livello terziario, era pari al 3,6% del PIL, a fronte di una media del 4,2% nei Paesi OCSE con dati comparabili. Nel 2025 il 54,3% delle persone tra i 16 e i 74 anni in Italia possedeva almeno competenze digitali di base, contro il 60,4% nell’Unione europea. E tra le imprese con almeno dieci addetti, quelle che usavano almeno una tecnologia di intelligenza artificiale erano il 16,4% in Italia, contro il 20% nell’UE. La quota italiana è raddoppiata in un anno. Le imprese si stanno muovendo, e il divario resta.

Le cause sono diverse, dalla dimensione delle imprese alla disponibilità di capitali e infrastrutture. La formazione è però una delle leve su cui possiamo intervenire subito. E in Calabria si capisce bene perché. Nel 2025, secondo l’Istat, aveva accesso a Internet da casa l’80,1% delle famiglie calabresi, la quota più bassa tra le regioni italiane. Per uno studente che a casa ha una connessione inadeguata o condivide un dispositivo con il resto della famiglia, poter usare un laboratorio scolastico con un insegnante accanto cambia concretamente le possibilità di imparare. Se quell’accesso dipende dalle risorse della famiglia o dal luogo in cui si nasce, la tecnologia rischia di allargare le disuguaglianze che promette di ridurre.

Il primo lavoro rischia di diventare più difficile da trovare

C’è una domanda che nel dibattito sull’intelligenza artificiale sento troppo poco. Se un’impresa automatizza una parte delle attività affidate a chi è alle prime armi, dove si faranno le prime esperienze? Penso a chi entra in uno studio professionale e impara a leggere documenti, a chi in una redazione si esercita a ricostruire i passaggi di una notizia, a chi in azienda parte dalle richieste dei clienti per conoscere il prodotto e il mercato. Sono lavori che insegnano il mestiere proprio perché obbligano a misurarsi con casi reali, errori e responsabilità.

Una rassegna dell’Organizzazione internazionale del lavoro pubblicata nel 2026 rileva che, finora, le perdite occupazionali su larga scala legate all’IA generativa sono rimaste limitate. Tra i rischi indica però proprio l’erosione delle opportunità per i più giovani. Il problema, quindi, riguarda anche le occasioni per entrare in una professione e imparare da chi la conosce. Per questo servono percorsi di orientamento e apprendistato in cui scuole, ITS, università e imprese facciano lavorare i ragazzi su problemi veri, con un tutor e responsabilità adeguate. E chi è già occupato deve poter aggiornare le proprie competenze, con tempo dedicato e formazione da garantire anche attraverso la contrattazione.

Per chi vuole fare impresa, le opportunità sono altrettanto concrete. Una piccola azienda calabrese ad esempio può preparare un catalogo multilingue, studiare le richieste dei clienti o sperimentare un servizio prima di affrontare una spesa importante. Chi lavora nella comunicazione può accelerare alcune fasi della produzione e dedicare più tempo al lavoro sul campo, alle fonti e al rapporto con le persone. Ma occorre saper riconoscere una traduzione sbagliata, proteggere i dati di un cliente e capire se uno strumento risolve davvero un problema. Sono competenze tecniche, professionali e di giudizio. Si imparano facendo pratica e discutendo gli errori con qualcuno in grado di riconoscerli.

La scuola deve insegnare a verificare

Si intravede un rischio che riguarda direttamente la qualità dell’informazione. Un programma può attribuire una frase a una persona che non l’ha mai pronunciata, citare un documento inesistente o produrre un audio credibile. Il pericolo cresce quando chi riceve quel contenuto lo rilancia perché conferma ciò che già pensa. Se domani un amministratore pubblico userà un sistema di IA per leggere una relazione tecnica, dovrà sapere da dove vengono i dati e che cosa manca nella risposta. Lo stesso vale per chi firma un articolo o prende una decisione in azienda.

Questa educazione può cominciare alla primaria, insegnando ai bambini a fare domande, spiegare come sono arrivati a una risposta e distinguere un fatto da un’opinione. Alle medie e alle superiori si può partire da un esercizio semplice. Si prende una risposta generata dall’IA, si risale al documento originale, si segnano gli errori e si spiega a voce come sono stati corretti. Negli istituti tecnici e professionali, negli ITS Academy e nelle università si può passare a progetti più complessi, chiedendo agli studenti di documentare anche i limiti e i rischi dello strumento che hanno scelto.

Il Ministero ha già pubblicato linee guida per l’introduzione dell’IA nelle scuole, con indicazioni sull’equità e sulla protezione dei dati. Per metterle in pratica servono ore di formazione per gli insegnanti, assistenza tecnica e strumenti accessibili a tutti gli studenti. Un docente deve poter provare un’applicazione prima di portarla in classe, confrontarsi con i colleghi e decidere in quali attività ha senso usarla. Quel lavoro richiede tempo e va finanziato.

Che cosa devono fare il governo e l’Europa

Al governo si deve necessariamente chiedere di ritirare la riduzione degli organici e finanziare un piano pluriennale per la scuola pubblica. Le priorità sono concrete. Formare i docenti in orario di servizio, garantire il personale tecnico e la manutenzione dei laboratori, dare a tutti gli studenti accesso a strumenti adeguati, a partire dalle scuole con maggiori difficoltà. Ogni anno si dovrebbe poter verificare quanti insegnanti hanno completato la formazione, quanti laboratori sono effettivamente utilizzati e quali competenze gli studenti hanno acquisito. È così che si vede se le risorse sono arrivate in classe.

L’Europa deve fare la sua parte. L’AI Index 2026 di Stanford rileva che la produzione dei modelli più avanzati resta concentrata negli Stati Uniti e in Cina. Il Giappone ha adottato un piano nazionale per sviluppare e diffondere l’IA. Anche l’Unione europea ha un piano d’azione che comprende ricerca, infrastrutture e competenze. Ora occorre far arrivare questo investimento a chi studia, insegna e lavora. Un istituto tecnico calabrese deve poter collaborare con un’università europea, accedere a strumenti adeguati e sperimentare progetti insieme alle imprese del territorio. È un modo concreto per dare alle regioni più periferiche un ruolo nello sviluppo tecnologico europeo.

Fra qualche anno quella ragazza si presenterà davvero al suo primo colloquio. Avrà davanti qualcuno che le chiederà di usare strumenti che cambiano in fretta, di interpretare una risposta e di assumersi la responsabilità di una scelta. La possibilità che ci arrivi preparata si decide anche in queste settimane, mentre il Parlamento discute la manovra. Se crediamo che l’intelligenza artificiale cambierà il lavoro, i soldi per preparare chi dovrà farlo vanno messi in bilancio adesso.