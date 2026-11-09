Definire referendum sull’operato del Presidente la elezione di midterm USA e’ sbagliato.

La maggioranza dell’elettorato americano ha dato certo un giudizio negativo sulla amministrazione e sul partito di maggioranza del Congresso,ma e’ stata respinta, soprattutto, la visione di Trump della democrazia e dei poteri imperiali.

Il Presidente degli USA ha poteri enormi bilanciati dal Congresso,un bilanciamento attenuato se la maggioranza appartiene al suo Partito. Soltanto due anni or sono l’attuale Presidente era stato eletto con una votazione ampia.

Le scelte dell’Amministrazione hanno appesantito la situazione internazionale con della ricadute negative sulla qualità della vita .

Una frenesia irrefrenabile tra guerre,minacce,vicende altalenanti dei dazi, tensioni nei rapporti con gli alleati occidentali , intese con Putin, espressione di un autoritarismo cinico, trasgressore del diritto internazionale.

Trump e Putin promotori di intrecci fra rispettive oligarchie gestori di poteri e domini incontrastati.

Un salto pericoloso oltre la grande storia dei diritti civili,della democrazia americana .

Putin e’ un prodotto del comunismo non ufficialmente in vita, con una suggestione della grande Russia zarista.

Gli elettori americani hanno respinto un populismo che non ha rispettato le garanzie costituzionali.

Il progetto Trump è divenuto il modello di un mondo che riteneva i Parlamenti e la democrazia detriti in una era dove intelligenza artificiale e le conquiste scientifiche sono le risposte al nuovo, in un tempo dove gli algoritmi dovrebbero occupare spazi rispetto all’Uomo con i gestori della rete più influenti .

I Parlamenti nascevano a presidio della libertà rispetto ai poteri del sovrano, soprattutto nella imposizione dei gabelli. Era un no all’assolutismo regio. Un ancien regime che sembra riscuota simpatie di ritorno in Europa e anche nel nostro Paese.

Le elezioni del 3 novembre hanno dato una frenata a tanti che vivono di espedienti.

La Presidente del consiglio Meloni guardava a Trump come riferimento di una destra di guida di gran parte del Pianeta. Eppure c’era stato con Trump l’assalto a Capitol Hill, il perdono presidenziale dei responsabili di quell’assalto,tante situazioni non lineari durante il primo mandato.

Leggerezza?

Certo nessun dolo.

Si è statisti non perché si gestisce il potere comunque, avendo come obiettivo lo smantellamento del Parlamento,ma perché si ha il senso dello Stato, rimanendo nell’alveo della sua storia di libertà democratica oggi negata.

Tajani va tranquillizzato. Nessuno minaccia la sua vita. Tutti vorrebbero avere uno come Tajani come avversario a vita.

Ne trarrebbero giovamento.

Le elezioni del 3 novembre sono state un Big Bang per Trump.

Mi ricorda quanto accadde a Ceausescu quando nel suo ultimo comizio i fischi della piazza gli impedirono di parlare. Usciva di scena un dittatore che aveva governato per tanto tempo e crollava un regime che aveva soffocato la libertà di un popolo.

Dopo le elezioni americane nascono nuovi stimoli dove la democrazia puo’ riprendere la guida della storia?

Speriamo.

Bisogna avere coraggio.

I pentimenti tardivi come quelli del V. Presidente ,del Segretario di Stato USA come quelli nostrani anche degli intellettuali,sono iperbole : miscuglio di strazio morale e culturale.

