'Un uomo politico di spessore nazionale'. Questo era Giacomo Mancini per Claudio Signorile, storico esponente del Partito Socialista Italiano.

"Oggi non c'è il legame tra quelli che sono i grandi problemi del paese, le grandi scelte di interesse, il consenso, e la politica - ha spiegato Signorile ai microfoni di LaC - la politica, per essere concreta, ha bisogno di consenso. Mancini è un esempio tipico di questo. Un uomo che vive i problemi del territorio, ma questi problemi li colloca nelle scelte nazionali complessive. Anche Giuliano Amato ha ricordato Giacomo Mancini ministro, il discorso sulla legge urbanistica come legge ponte fu un cambiamento di civiltà, di rapporto con il territorio. Questo significa la politica. Come da ministro della Sanità, quando ha avviato la riforma della sanità. Ogni problema diventava un progetto di riforma. Questo è il modo di lavorare di chi fa politica".



"Non si può parlare più di partito socialista - conclude Signorile- ma si deve continuare a parlare di socialismo, di una grande civiltà, che ha attraversato duecento anni di storia dell'occidente".