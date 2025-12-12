«La Calabria candidata a Regione capitale dello Sport per il 2027. Lavorerò in questa direzione unitamente alle realtà sportive e alle Istituzioni». Questo l’annuncio dell’europarlamentare reggina Giusi Princi durante la cerimonia di premiazione di Aces Europe, l’associazione no profit con sede a Bruxelles che consegna dal 2001 il premio di European Capital of Sport di cui l’europarlamentare reggina è presidente onoraria insieme all’europarlamentare bulgaro Andrey Kovatchev.

Ma Calabria è stata protagonista indiscussa di tutta la giornata di ieri a Bruxelles presso la sede di lavoro del Parlamento Europeo. Una giornata all’insegna dell’Europa dei territori e di una prossimità fatta di confronti, di incontri e di aggregazione, conclusasi con il primo Natale calabrese a Bruxelles, cuore pulsante europeo, con il concerto, sempre promosso dall’europarlamentare reggina Giusi Princi in collaborazione con Arsac, l’Azienda Regionale per lo Sviluppo Agricolo della Calabria, e Conpait, la Confederazione Pasticceri Italiani, “Cristojenna” del gruppo Corde Libere diretto da Alessandro Calcaramo e talenti delle Corde libere, seguito da una ricca e degustazione delle eccellenze dolciarie ed enogastronomiche della Calabria. Dunque giovani e talenti, note e sapori calabresi protagonisti insieme allo Sport che ha scandito la giornata più istituzionale.

L’incontro con il commissario Glenn Micallef

Le realtà sportive citate dall’eurodeputata Giusi Princi, per la sfida della candidatura europea, sono quelle che poco prima della cerimonia di premiazione nella sala Alcide De Gasperi, proprio suo impulso, hanno incontrato, Glenn Micallef, commissario europeo Equità intergenerazionale, gioventù, cultura e sport e i vertici dello Sport calabrese. Hanno a potuto incontrarlo e presentare le loro proposte, anche alla presenza dell’assessore regionale allo sport Eulalia Micheli, Tino Scopelliti, presidente del Coni Calabria, Walter Malacrino, coordinatore regionale di Sport e Salute Calabria, Francesco Ettore, presidente della Federazione Italiana Vela, Fabio Colella, presidente della Federazione italiana vela, comitato VI zona Calabria-Basilicata, Cecilia Morandini, presidente di Asc, Alessandro Londi, segretario nazionale Fidal, Antonio Eraclini, presidente regionale Asc, Antonello Scagliola, presidente Cip Calabria.

Orgoglio e interesse

«È stato un incontro molto stimolante. Ho ascoltato con grande interesse progetti promossi e proposti. Anche il sistema educativo in Calabria con i voucher per gli studenti incentivati così a fare sport. Mi sento orgoglioso di ascoltare queste esperienze ed è un orgoglio per l'Europa vedere regioni come la Calabria investire sullo sport, in cui associazioni lavorano per promuovere lo sport e dunque anche la salute, stili di vita sani e inclusione sociale. L’Europa è impegnata con investimenti sul fronte delle infrastrutture sono cruciali per promuovere lo sport», ha dichiarato Glenn Micallef, commissario europea per l’Equità intergenerazionale, gioventù, cultura e sport.

Le istanze e le proposte

Una tavolo di confronto dal quale sono emersi numerosi spunti e proposte. Unanime il plauso all’europarlamentare Giusi Princi per aver promosso questo confronto.

«Abbiamo presentato un progetto che riguarda cinque regioni del Sud Italia, Calabria, Basilicata, Puglia, Campania e Sicilia. Una sorta di torneo della Magna Grecia - ha spiegato Tino Scopelliti, presidente Coni Calabria - con il coinvolgimento di tutte le attività sportive che vi sono sul territorio, in queste cinque regioni, e i licei sportivi anche di Malta, della Grecia nell’ambito di una vera e proprio settimana sportiva europea. Questa è davvero una congiuntura favorevole per la Calabria. L’opportunità di incontrare il commissario Glenn Micallef lo dimostra e dunque dobbiamo valorizzarlo al massimo, visti i potenziali e anche le necessità dei nostri territori».

Su «inclusione e progettualità nelle scuole sicuramente da concretizzate successivamente attraverso la possibilità di interagire con gli operatori della struttura del Commissario commissariale», ha posto l’accento il presidente del comitato paralimpico calabrese, Antonello Scagliola.

Di «giovani e dell’idea di un meeting in cui la Calabria e il Mediterraneo siano centrali nella promozione dei valori dello sport», ha parlato, Fabio Colella, presidente della Federazione italiana vela, comitato VI zona Calabria-Basilicata sottolineando la «necessità di investire maggiormente sulle infrastrutture. Contrariamente a quanto di pensi anche la vela necessita di impianti dunque grazie con fondi forse vedremo nascere delle importanti infrastrutture anche per la vela che potranno essere anche un riferimento nazionale».

«Il nostro progetto Generazione sport andrà a coinvolgere 10 città europee al fine di creare degli hub urbani in cui praticare attività sportiva e così anche contrastare il bullismo», ha dichiarato Antonio Eraclini, presidente regionale Asc.

«Giovani e benessere psicofisico per una Calabria migliore, una Calabria con più forza una Calabria che fa prevenzione e promozione. Questa la nostra proposta», ha spiegato Walter Malacrino, coordinatore regionale di Sport e Salute Calabria.

L’impegno della Regione Calabria

Incontro valutato molto positivamente anche dall’assessora a Istruzione, Sport e Politiche giovanili della regione Calabria, Euliania Micheli.

«Le proposte molto valide saranno sottoposte all'attenzione dei tecnici della struttura del Commissario Glenn Micallef. In questa giornata così speciale, a Bruxelles lanciamo un messaggio chiaro. La Calabria sceglie di investire sullo sport in una prospettiva diversa, in una prospettiva europea che ci aiuti a superare le criticità, dandoci la possibilità di sfruttare delle opportunità concrete sul territorio. Noi come istituzioni abbiamo il compito di rispondere a quelle che sono esigenze del territorio. Abbiamo già aperto un tavolo di confronto permanente sullo sport, perché credo che dal confronto possano nascere le opportunità e sarà un percorso condiviso con entusiasmo e responsabilità», ha concluso l’assessrora a Istruzione, Sport e Politiche giovanili della regione Calabria, Euliania Micheli.