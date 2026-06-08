Nasce a Lamezia Terme il gruppo consiliare Futuro Nazionale, dopo l’adesione al movimento politico di Vannacci dei consiglieri comunali Massimo Cristiano e Carmine Villella e dell'assessore Donatella Amicarelli.

«Si tratta di una scelta politica coerente con il percorso che da sempre ci contraddistingue, fondato su valori identitari, tradizionalisti e sovranisti, e che si inserisce nel solco della scelta compiuta dall'onorevole Domenico Furgiuele a livello nazionale», spiegano i tre in una nota stampa congiunta.

Amicarelli, Cristiano e Villella si dicono convinti che «l'Italia abbia bisogno di un sistema fondato su più ordine, più disciplina, maggiore rispetto delle regole e delle istituzioni. Crediamo nella necessità di uno Stato più autorevole, capace di far rispettare le norme, garantire sicurezza ai cittadini e assicurare l'effettiva applicazione dei principi di legalità e responsabilità. Riteniamo che il rafforzamento dell'autorità dello Stato, nel pieno rispetto della democrazia e delle libertà costituzionali, rappresenti una condizione essenziale per affrontare le sfide del presente e costruire un futuro più solido per la nostra Nazione. Guardiamo inoltre con preoccupazione alla crescente affermazione di una cultura del politicamente corretto che troppo spesso tende a limitare il libero confronto delle idee, uniformare il pensiero e scoraggiare il dibattito democratico. Noi rivendichiamo il diritto di esprimere con chiarezza le nostre idee e di difendere valori come identità, tradizione, sicurezza, merito, sovranità popolare e interesse nazionale, senza condizionamenti ideologici e senza timore di essere etichettati».

Il gruppo consiliare, spiegano, continuerà a operare «nel rispetto degli impegni assunti con i cittadini e con la coalizione che governa la città».

Viene precisato inoltre che l'adesione a Futuro Nazionale non determina alcuna modifica degli equilibri politico-amministrativi dell'attuale maggioranza: «Rimangono immutati il sostegno al sindaco Mario Murone, la lealtà verso la coalizione e l'impegno a dare piena attuazione al programma amministrativo approvato attraverso le linee programmatiche di mandato. Questa scelta è stata condivisa con il sindaco già da tempo, che ne ha rispettato le motivazioni e il percorso, nel quadro di un rapporto improntato alla correttezza, alla trasparenza e alla leale collaborazione. Al sindaco va il nostro ringraziamento per aver accolto con rispetto una decisione politica che non interferisce in alcun modo con l'azione amministrativa e con gli obiettivi di governo della città di Lamezia».

Amicarelli, Cristiano e Villella ringraziano quindi Roberto Vannacci e i vertici di Futuro Nazionale per «l'accoglienza e la fiducia accordataci. Entriamo a far parte di questa nuova realtà politica con entusiasmo, spirito di servizio e la convinzione di poter offrire un contributo concreto, mettendo a disposizione l'esperienza maturata sul territorio e il lavoro quotidianamente svolto a contatto con i cittadini. Siamo certi – concludono – che questo percorso rappresenterà un valore aggiunto per il movimento e per la comunità lametina e calabrese che siamo chiamati a rappresentare».