La massima assise cittadina si è svolta in un clima di speranza e rispetto reciproco con la minoranza che ha promesso un’opposizione leale. Motto congiunto: «Non bisogna servirsi della città, ma servirla». Pasquale Saffioti eletto presidente del Consiglio Comunale: «Interpretare al meglio le aspettative dei palmesi»

Finito il periodo di transizione, Palmi si orienta verso il futuro. In un clima di speranza e rispetto reciproco, si è tenuto ieri il primo consiglio comunale della nuova amministrazione targata Giovanni Calabria, durante il quale il neo sindaco ha prestato giuramento, segnando l'avvio della sua guida a capo della città della Costa Viola. In una sala consiliare stracolma di cittadini, tra applausi scroscianti, tanti i buoni propositi, al motto congiunto: «Non bisogna servirsi della città, ma servirla».

Nel corso della seduta, il sindaco Calabria, esprimendo gratitudine per la fiducia ricevuta, ha sottolineato l'importanza del dialogo e della collaborazione fra tutte le forze politiche: «È una giornata importante per la città. Oggi non esistono più elettori di una parte o dell'altra, ma tutta la comunità, che servirò con rispetto, umiltà e spirito di sacrificio. Questo incarico non è un traguardo personale, ma una responsabilità che sento profondamente. Le istituzioni appartengono ai cittadini. Amministrare significa prendersi cura della comunità. Nessuno da solo possiede tutte le risposte, per questo credo nell'ascolto, il dialogo, il confronto propositivo. Non dobbiamo mai perdere il contatto con la gente, manteniamo viva la sensibilità per comprenderne i bisogni».

I membri della minoranza, con in testa il candidato a sindaco sconfitto alle urne, Francesco Cardone, augurando a tutti una buona amministrazione, hanno promesso un'opposizione «vigile, attenta e costruttiva, per collaborare insieme per il bene della città».

Giunta e Presidente del Consiglio Comunale

La Giunta è stata ufficialmente nominata, pronta ad affrontare le sfide locali: Salvatore Celi, ex dell’amministrazione Ranuccio, con il ruolo di vice sindaco e assessore al Bilancio; Carmelo Ciappina, presidente del Movimento Faro, assessore alla Cultura; Francesco Trentinella, assessore allo Sport; Domenica Bagalà, assessore al Welfare; Lucia Muscari, assessore ai Lavori pubblici e urbanistica. Inoltre, Pasquale Saffioti è stato eletto presidente del consiglio comunale: «Darò tutto me stesso con imparzialità per l’interesse della città. Le problematiche da affrontare sono tante, l’augurio è che sappiamo interpretare al meglio le aspettative dei palmesi». Il ruolo di vice presidente del Consiglio Comunale sarà rivestito da Solidea Schipilliti.

I gruppi consiliari

Anche i gruppi consiliari sono stati composti, riflettendo la volontà di tutti i rappresentanti di lavorare con spirito costruttivo.

Gruppi di maggioranza

Faro: Bruno Sina (capogruppo) e Pasquale Saffioti; Palmi migliore: Ilenia Misale (capogruppo), Domenico Lacapria, Antonio Surace; Forza Italia: Carmelo Melara (capogruppo), Martina Ioculano, Luigi Scarfone; Partecipazione cittadina: Francesco Fraccalvieri (capogruppo) e Valentina Ferraro.

Gruppi di minoranza

Cardone sindaco: Solidea Schipilliti (capogruppo), Denise Iacovo, Giuseppe Magazzù, Gianluca Spaminato; Indietro non si torna: Roberto Filippone (capogruppo); Gruppo misto: Francesco Cardone.