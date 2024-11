A quarantott’ore dal voto per le elezioni politiche, torna Perfidia per tirare le somme di una campagna elettorale che ha visto sfilare negli incandescenti studi di LaC Tv molti dei leader dei partiti impegnati nella competizione elettorale. Come sempre, sarà Antonella Grippo, autrice e conduttrice del seguitissimo talk politico, a dare il là alla quinta puntata del format televisivo che per l’occasione avrà come titolo “A pochi passi dal voto”.

Una puntata riassuntiva, dunque, prima del silenzio elettorale, che riproporrà le “performance” dei leader che hanno scelto di sottoporsi al fuoco di fila di Perfidia, alle domande irriverenti della giornalista di Sapri, alle analisi senza peli sulla lingua di Pasquale Motta, giornalista di LaC News24 Pasquale Motta, e alla pungente satira di Enzo Filia.

“A pochi passi dal voto” sarà quindi una carrellata di dichiarazioni, propositi e promesse fatte dai leader nazionali negli studi di Perfidia, a cominciare da Luigi Di Maio (Impegno civico) alla prova del voto con la sua nuova creatura politica dopo lo strappo con il Movimento 5 stelle, passando per Clemente Mastella (Noi di centro europeisti) che continua a rivendicare un posto al centro;; Luigi de Magistris (Unione popolare) che si ripropone come unica alternativa a destra e sinistra; Antonio Tajani (Forza Italia) impegnato a garantire la posizione europeista del centrodestra; Pier Luigi Bersani (Articolo 1) che al di là delle famose metafore analizza i “campi” larghi e stretti del centrosinistra; Marco Rizzo (Partito comunista) alfiere dei temi di sinistra in Italia Sovrana e popolare. Infine, Giuseppe Conte, presidente del nuovo corso dei 5 stelle che abbandona definitivamente la cosiddetta “agenda Draghi”.

Insomma, come al solito tanta carne al fuoco, girata e rigirata sui carboni ardenti di Perfidia dalla, a tratti imprevedibile, conduzione di Antonella Grippo.

Appuntamento questa sera a partire dalle ore 21:30 su LaC Tv al canale 11 del digitale terrestre, 411 tivusat e 820 della piattaforma Sky.