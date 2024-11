Il comune di Soverato ha avviato il progetto 'A tavola insieme', per offrire pasti gratuiti a persone in stato di bisogno

L'assessorato alle politiche sociali di Soverato ha presentato un progetto di assistenza ai poveri all'avanguardia, secondo quanto riporta Teresa Pittelli su "L'Esuberante". Con la collaborazione della comunità di Sant'Egidio, e quella del Liceo Scientifico A. Guarasci, il comune di Soverato fornirà pasti gratuiti agli indigenti in alcuni ristoranti della città. Il lido-ristorante Il Sombrero, la pizzeria Klacson, i ristoranti Don Pedro e La Perla, e la ditta 2Enne Carni dei fratelli Novembre sono le aziende che hanno già detto sì al progetto di solidarietà che parte domani.





“La nostra iniziativa prenderà avvio domani pomeriggio al Klacson, preceduta da una conferenza stampa”, anticipa Sara Fazzari, assessore alle politiche sociali del Comune di Soverato. “Domani prepareremo una cena sostanziosa per le persone in condizioni di disagio, che hanno segnalato la loro richiesta al servizio sociale del Comune, come da nostro avviso”, spiega Fazzari, sottolineando il prezioso aiuto della comunità di S. Egidio e dei ragazzi del Guarasci. “Vogliamo stare vicini a queste persone come amministrazione, sedere insieme a loro e ascoltare i loro bisogni” copnclude Fazzari.