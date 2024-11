La deputata del M5s Dieni interviene sul caso Sogas aggiungendo: «Si rischia di precludere alla città ogni sviluppo futuro»

"Comune e Provincia di Reggio Calabria facciano la loro parte per assicurare la prosecuzione delle attività di Sogas, la società di gestione dell'aeroporto dello Stretto". Lo afferma, in una nota, la deputata del Movimento 5 stelle Federica Dieni.

"La Regione - continua - ha già adempiuto ai suoi obblighi, versando una quota pari a 900 mila euro destinata alla ricapitalizzazione della società. Ora tocca a Comune e Provincia trovare i fondi necessari per garantire il futuro della Sogas e dell'intero scalo reggino. L'amministratore delegato Basile ha annunciato la chiusura delle attività di Sogas per il prossimo 29 settembre, passaggio che prelude allo scioglimento della società. Per l'11 ottobre è prevista inoltre l'udienza davanti al Tribunale fallimentare. È chiaro che non c'è più tempo da perdere. La situazione attuale non sembra promettere nulla di buono, con la sorte fin qui tragica della Sogas che rischia di trasformarsi in una farsa recitata dalla peggiore politica".

"Sarebbe a dir poco grottesco - conclude Federica Dieni - se la novella Città metropolitana di Reggio Calabria dovesse perdere anche il suo aeroporto. Bisogna scongiurare a ogni costo un'ipotesi di questo tipo, che avrebbe il solo effetto di far ripiombare la città dello Stretto nel passato e precluderne ogni futuro di sviluppo".

