Pasqualino Ruberto avvia la campagna elettorale per le amministrative a Lamezia Terme, con un incontro al teatro Grandinetti.

Lamezia Terme – Le elezioni amministrative in città si terranno in primavera, ma Pasqualino Ruberto ha voluto avviare la sua campagna elettorale con largo anticipo. Una candidatura annunciata quella del presidente di Calabria Etica, che invoca le primarie, sicuro di battere tutti i rivali del centrodestra.



“Mettiamoci tutti insieme a correre per fare le primarie – ha dichiarato di fronte ai suoi sostenitori – così possiamo tastare il polso della città. Noi abbiamo tutte le condizioni per guidarla, anche se è un lavoro complesso e difficile. Lavoriamo giorno e notte per elaborare un progetto valido per Lamezia”. In caso di mancato accordo nella coalizione di centrodestra, Ruberto sarebbe anche disposto a correre da solo.