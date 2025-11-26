Il vicepremier e leader della Lega parlando delle Regionali in Puglia e Campania pensa già alle elezioni di primavera. Durigon: «Sogno un leghista governatore al Sud»

«L'importante è crescere, coinvolgere, avere sindaci, avere amministratori, avere esperienze civiche. Ci sono elezioni amministrative importanti in primavera, in capoluoghi in diverse regioni, penso a Reggio Calabria, ad esempio, dove siamo già al lavoro per liste competitive». Lo ha detto il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini in una conferenza stampa del suo partito sull'esito delle Regionali in Puglia e Campania.

Seduto a fianco a Salvini, vicesegretario della Lega, che ha detto: «Ho un sogno, quello prima o poi avere un nostro dirigente presidente di una delle regioni del Sud, è la prima volta che lo dico a Salvini. Lo teniamo nel cassetto ma chissà, prima o poi...».