Nella città capoluogo di regione si contenderanno la fascia tricolore Nicola Fiorita, Sergio Abramo, Vincenzo Ciconte e Bianca Laura Granato

Sono quattro i candidati a sindaco che si contenderanno la fascia tricolore nella città capoluogo di regione, Catanzaro alle prossime amministrative previste l’11 giugno. Si tratta di Sergio Abramo (centrodestra), Vincenzo Ciconte (centrosinistra), Nicola Fiorita (Cambiavento), Bianca Laura Granato (Movimento cinque stelle).



“Cambiavento”, “Insieme per Fiorita” e “Catanzaro 1594”: sono queste le tre liste a sostegno del professore universitario dell’Unical, Nicola Fiorita, leader dell’associazione Cambiavento (TUTTI I CANDIDATI)





Un'unica lista invece sosterrà la corsa della candidata del Movimento cinque stelle Bianca Laura Granato ( TUTTI I CANDIDATI)





Ecco liste a sostegno della coalizione di centrosinistra che appoggerà Vincenzo Ciconte. Queste le liste presentate finora: “Fare per Catanzaro”, "Alleanza civica per Catanzaro", "Salviamo Catanzaro", "Pensionati d'Europa", "Catanzaro in rete", "Svolta democratica", "S&D – Socialisti e domocratici con Mottola Di Amato", "Psi", "Primavera a Catanzaro - Italia dei Valori", "Udc" e "Pd" (TUTTI I CANDIDATI)

Queste invece le prime liste presentate che appoggeranno il sindaco uscente Sergio Abramo: “Catanzaro con Sergio Abramo”, “Catanzaro da Vivere”, "Officine del Sud", "Forza Italia", "Obiettivo comune", "Federazione popolare per Catanzaro" (TUTTI I CANDIDATI)