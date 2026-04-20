Sarà possibile consegnare le liste dalle 8 di venerdì 24 aprile alle 12 di sabato 25 aprile. Solo per Reggio Calabria, Crotone, Castrovillari, Palmi, San Giovanni in Fiore è previsto un eventuale secondo turno. Ecco tutti i centri interessati dal rinnovo delle assemblee cittadine

Reggio Calabria, Crotone, Castrovillari, Palmi, San Giovanni in Fiore e tutti gli altri territori chiamati al voto il prossimo 24-25 maggio. Entro sabato alle 12, tuttavia, i 79 comuni della Calabria che sono interessati dalle imminenti elezioni comunali, vivranno il momento che darà ufficialmente il via alla campagna elettorale: la consegna delle liste. Novità per il sistema elettorale dei comuni di Cirò Marina (KR) e Taurianova (RC), che, essendo scesi sotto la soglia dei 15.000 abitanti al censimento 2021, vedranno la proclamazione del sindaco in un turno unico.

Solo a Reggio Calabria, Crotone, Castrovillari, Palmi, San Giovanni in Fiore è previsto, nel caso, un secondo turno e il ballottaggio avrà luogo il 7 e l’8 giugno. Le candidature a sindaco e le liste con gli aspiranti consiglieri ad esso collegati devono essere presentate dalle ore 8 del 24 aprile 2026 alle ore 12 del 25 aprile 2026. Importante il rispetto della rappresentanza di genere.

L’elezione del sindaco e del consiglio comunale, nei comuni fino a 15mila abitanti (quindi in 74 centri su 79 totali in Calabria, ndr) si effettua con il sistema maggioritario secco in base al quale la lista che ottiene più voti vince. Con la lista dei candidati al consiglio deve essere indicato il nome del candidato alla carica di Sindaco ed il programma amministrativo

Il sindaco di Reggio Calabria, Crotone, Castrovillari, Palmi, San Giovanni in Fiore sarà invece eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente all’elezione del consiglio comunale, e con sistema a maggioranza assoluta, per cui risulta vincitore il candidato sindaco che ottiene il 50% più uno dei voti validi. Se nessun candidato raggiunge tale quorum, si passa al secondo turno che si svolge, nella seconda domenica successiva a quella del primo, tra i due candidati che hanno conseguito più voti. Per i candidati ammessi al turno di ballottaggio restano fermi i collegamenti con le liste per l’elezione del consiglio dichiarati al primo turno. Tuttavia, questi hanno facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori liste rispetto a quelle del primo turno.

Elezioni comunali, una deroga per il voto del 24-25 maggio

Si evidenzia anche una deroga alla disciplina per l’elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti. In particolare, viene previsto che, limitatamente all'anno 2026, ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista e il candidato a sindaco collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti e il numero dei votanti non sia stato inferiore al 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune.

Qualora non siano raggiunte tali percentuali, l'elezione è nulla. Per la determinazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune non si tiene conto degli elettori iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero che non abbiano esercitato il diritto di voto.

Comuni al voto in provincia di Cosenza

Di seguito tutti i centri della provincia di Cosenza interessati dalle elezioni comunali 2026:

Castrovillari - 20.932 (popolazione legale)

San Giovanni in Fiore - 16.106

Castrolibero - 9.296

Roggiano Gravina - 6.820

Tortora - 5.949

Villapiana - 5.439

Dipignano - 4.122

San Pietro in Guarano - 3.434

Marano Marchesato - 3.333

San Lorenzo del Vallo - 3.098

Francavilla Marittima - 2.778

San Fili - 2.531

Mandatoriccio - 2.455

Grisolia - 2.229

Buonvicino - 2.048

Sant'Agata di Esaro - 1.715

Campana - 1.509

Falconara Albanese - 1.427

Paterno Calabro - 1.350

Cerzeto - 1.228

Orsomarso - 1.140

Papasidero - 634

I comuni al voto in provincia di Catanzaro

Di seguito tutti i centri della provincia di Catanzaro interessati dalle elezioni comunali 2026:

Girifalco - 5.623

Montepaone - 5.614

Davoli - 5.481

Gizzeria - 4.997

Satriano - 3.360

Serrastretta - 2.945

Taverna - 2.529

Montauro - 1.771

Sant'Andrea Apostolo dello Ionio - 1.759

Amaroni - 1.680

San Vito sullo Ionio - 1.629

Carlopoli - 1.406

Belcastro - 1.227

Cerva - 1.106

Palermiti - 1.075

Martirano Lombardo - 980

Andali - 662

I comuni al voto in provincia di Crotone

Di seguito tutti i centri della provincia di Crotone interessati dalle elezioni comunali 2026:

Crotone - 59.359

Cirò Marina - 14.002

Cutro - 9.478

Rocca di Neto - 5.343

Santa Severina - 1.929

Savelli - 1.045

I comuni al voto in provincia di Vibo Valentia

Di seguito tutti i centri della provincia di Vibo Valentia interessati dalle elezioni comunali 2026:

Serra San Bruno - 6.355

Tropea - 5.911

Ricadi - 4.959

San Calogero - 3.942

Briatico - 3.781

Limbadi - 3.267

San Gregorio d’Ippona - 2.521

Maierato - 2.056

Acquaro - 1.891

Monterosso Calabro - 1.548

Spilinga - 1.345

Vallelonga - 719

Zaccanopoli - 673

I comuni al voto in provincia di Reggio Calabria

Di seguito tutti i centri della provincia di Reggio Calabria interessati dalle elezioni comunali 2026: