Nuccio Martire è il primo sindaco di Casali del Manco. I cittadini del neonato comune lo hanno eletto con 2.909 preferenze. Alla guida della lista Futuro in Comune, sostenuta dal Partito Democratico e dal Movimento Presila Unita, Martire, ex sindaco di Pedace, ha superato di trenta voti Salvatore Iazzolino della lista Voci in Cammino, che si è fermato a quota 2.879. Staccato invece Peppino Curcio, esponente del Movimento Cinquestelle, che ha ottenuto 678 preferenze.

L'intervista al sindaco eletto: