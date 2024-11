L’ex assessore “defenestrata” dalla Giunta del primo cittadino della città dello stretto e il sindaco ad attendere l’ex premier

Ad accogliere alla stazione di Reggio Matteo Renzi alla prima tappa del suo tour tutto calabrese anche l’ex assessore Angela Marcianò, entrata a farà parte della segreteria dem e “defenestrata” dalla giunta reggina targata Falcomatà.



«Quello della segreteria è un impegno importante – ha dichiarato ai nostri microfoni - che mi permetterà di rappresentare al meglio questa città, l'intero territorio metropolitano e la regione. Spero che mia possa essere una presenza fattiva per il territorio».



E il rapporto con il sindaco Falcomatà? «Bisogna camminare seguendo un percorso che sia il migliore possibile per la città anche se nostre strade si sono divise perchè amministrativamente non faccio più parte della squadra. Auspico di poter dare il meglio di me e la possibilità di lavorare. La città ha bisogno di essere rappresentata da persone credibili per dare un contributo serio a tutto il territorio».

Anche Giuseppe Falcomatà ad attendere Renzi

Alla stazione anche il primo cittadino della città dello Stretto. Incalzato dal nostro giornalista Enrico De Girolamo alla domanda “Della passeggiata con Renzi sul lungomare si è pentito?” risponde sorridendo: «No, Renzi è attento alle problematiche del territorio, è importante che il Pd e il governo siano attenti ai progetti e ai lavori che stanno contribuendo alla rinascita della città». E sulla frattura in atto con il segretario del Pd nega in maniera decisa.