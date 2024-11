Il figlio di Antonio Gentile nominato dalla Lorenzin nel consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale tumori di Milano si difende: ‘La mia nomina avvenuta molti mesi prima della nomina di mio padre a sottosegretario’

Polemiche e malumori per la nomina Andrea Gentile all’Istituto nazionale tumori. Il figlio del sottosegretario Antonio ha voluto precisare di essere “un avvocato penalista, dottore di ricerca in diritto penale dell'economia, esperto in compliance aziendale, anticorruzione e responsabilità degli enti ai sensi del d.lgs. 231/01; già autore di diversi articoli su riviste scientifiche nonché coautore di volumi giuridici e già titolare di contratto integrativo di docenza in diritto penale delle scienze mediche e delle biotecnologie presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università Luiss Guido Carli di Roma’.

La Lorenzini nomina Andrea Gentile jr all'Istituto nazionale tumori: interrogazione del M5s

Colgo con rammarico il fatto che la mia nomina venga strumentalizzata a fini politici, non riesco a dare altra spiegazione a questo incredibile clamore, essendo passati già diversi mesi dalla mia indicazione ed essendo avvenuta questa molti mesi prima della nomina di mio padre a sottosegretario. Da sempre tengo distinta la mia vita personale e professionale dall'impegno politico dei miei familiari. Tutto vorrei tranne creare imbarazzo all'Istituzione che qui rappresento con spirito di servizio e con passione. Rimango, quindi, a disposizione per servire dell'Istituto Tumori di Milano con questo intento, ma non mi presto a strumentalizzazioni di sorta che ledono la mia onorabilità e quella dell'Istituto”.