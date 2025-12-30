«La legge di Bilancio per il 2026 contiene numerose misure fortemente volute da Forza Italia e dal nostro segretario nazionale, Antonio Tajani, e ottenute grazie al lavoro parlamentare svolto in queste settimane». Lo dichiara in una nota il deputato di Forza Italia Andrea Gentile.

«Abbiamo scelto una direzione chiara: meno tasse, misure a favore delle imprese e delle famiglie e investimenti su agricoltura, pesca e Zes Unica, con uno sguardo particolare al Mezzogiorno. Rivendichiamo con orgoglio il taglio dell’Irpef per il ceto medio, che garantirà più soldi in busta paga ad oltre 14 milioni di lavoratori, la detassazione dei premi di produttività e dei rinnovi contrattuali, e gli incentivi alle assunzioni. Ancora, il sostegno alle imprese, con un finanziamento supplementare di 3,5 miliardi di euro destinato a investimenti, innovazione e competitività per sostenere lo sviluppo del nostro sistema produttivo, e l’introduzione dell’iperammortamento. Centrale anche il capitolo sanità, con un significativo aumento delle risorse per il Servizio sanitario nazionale, il cui finanziamento arriva a toccare la cifra record di 143 miliardi, destinate a nuove assunzioni di personale, all’abbattimento delle liste di attesa e ad offrire migliori servizi ai cittadini».

«Abbiamo approvato una legge di bilancio concreta e responsabile, prestando grande attenzione alla tenuta dei conti pubblici e puntando allo stesso tempo alla crescita del Paese. Siamo assolutamente soddisfatti – conclude Gentile – e ancora più motivati a proseguire in questa direzione che, come indicano tutti i principali dati economici, è quella giusta».