Secondo l'Autorità Nazionale Anticorruzione, la Giunta regionale avrebbe dovuto compiere le dovute verifiche prima della nomina di Santo Gioffrè quale commissario straordinario dell'Asp di Reggio Calabria

L'Autorità nazionale Anticorruzione ha risposto a Oliverio. Secondo l'Antocorruzione, il presidente della Regione, Mario Oliverio, avrebbe dovuto agire con maggiore cautela nella scelta di Santo Gioffrè quale commissario straordinario dell'Asp di Reggio Calabria. Raffaele Cantone, presidente dell'Anac, ha dichiarato che la Giunta regionale non avrebbe fatto le dovute verifiche e, per questo motivo, il governatore non potrà procedere ad alcuna nomina per tre mesi.