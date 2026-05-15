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Politica

apertura svincolo malderiti, annuncio di cannizzaro

15 maggio, 2026
L’intervista

Occhiuto: «Il centrodestra torni a essere la coalizione liberale che Berlusconi ha fondato»

In un’intervista al Foglio il presidente della Regione rilancia il ruolo riformista di Forza Italia nel solco tracciato dal Cavaliere per «superare una percezione troppo conservatrice»
Occhiuto: «Il centrodestra\u00A0torni a essere la coalizione liberale che Berlusconi ha fondato»\n
L’intervento

Fondi Ue per il maltempo, i capigruppo di opposizione in Consiglio regionale: «Governo ha agito dopo sollecitazioni europee»

Bruno, Alecci, Scutellà, Greco e De Cicco a sostegno della presa di posizione dell’europarlamentare Tridico: «Ricostruzione cronologica non può essere alterata per convenienze politiche»
Redazione Politica
Fondi Ue per il maltempo, i capigruppo di opposizione in Consiglio regionale:\u00A0«Governo ha agito dopo sollecitazioni europee»\n
Tour elettorale

Arianna Meloni lancia Fdi (e Cannizzaro) a Reggio Calabria: «Questa città merita di essere valorizzata»

La responsabile della segreteria politica di Fratelli d’Italia in riva allo Stretto per presentare la lista alle Comunali: «Qui un hub naturale sul Mediterraneo, puntiamo su spazi per i giovani, sicurezza e decoro urbano»
Redazione Politica
Arianna Meloni lancia Fdi (e Cannizzaro) a Reggio Calabria: «Questa città merita di essere valorizzata»\n
verso il voto

Elezioni San Giovanni in Fiore | Candalise: «I giovani non partono più? Sì, perché sono andati via tutti»

Il candidato a sindaco di Pd e Spontaneamente: «Temo che sul lungo lago sia stata fatta più un’operazione mediatica che una scelta realmente utile al territorio». Poi parla di sanità, partecipazione e commercio
Antonio Clausi
Elezioni San Giovanni in Fiore | Candalise: «I giovani non partono più? Sì, perché sono andati via tutti»\n

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Arianna Meloni a Reggio per Fdi e Cannizzaro

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Diamante, studente colto da malore cardiaco

15 maggio 2026
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Crotone, ambulatori abusivi di chirurgia estetica

15 maggio 2026
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15 maggio 2026
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15 maggio 2026
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ELEZIONI COMUNALI 2026

Le priorità ambientali di Serena Pensabene (La Strada): «Educazione e raccolta differenziata per un cambiamento che parta dal basso»

La referente regionale di Plastic Free, candidata nella lista “La Strada”, rilancia i temi della raccolta differenziata, delle isole ecologiche e della riduzione della plastica monouso: «Reggio ha bisogno di un cambiamento radicale che parta dal basso»
Aldea Bellantonio
15 maggio 2026
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A tu per tu/speciale elezioni

La nuova sfida di Maria Antonietta Rositani: «Ho scelto il popolo e voglio lottare per un rinnovamento socioculturale»

Capolista per il Partito Democratico alle comunali del 24 e 25 maggio, la candidata punta sul Pd per la creazione di una legge in favore delle donne fragili. L’amarezza per i commenti negativi seguiti all’annuncio della candidatura. E su Battaglia: «Uomo pacato che trasmette serenità»
Claudio Labate
15 maggio 2026
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Elezioni comunali 2026

Reggio, il caso ATAM irrompe nella campagna elettorale: Veronese accende lo scontro sulle assunzioni

Sotto accusa gli aumenti degli abbonamenti per auto mild hybrid e a metano e la gestione dei parcheggi sul Lungomare, mentre Reggio Protagonista promette modifiche immediate alle tariffe
Redazione
15 maggio 2026
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Assunzioni, bandi e concorsi: i vizietti da campagna elettorale e quella inguaribile voglia di non cambiare metodo

Mentre Reggio si interroga sul proprio futuro politico e amministrativo non si arrestano le “vecchie maniere” di una politica che fatica a rinnovarsi nel rapporto coi cittadini
Clab
14 maggio 2026
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Elezioni San Giovanni in Fiore | Belcastro: «Tentato l’accordo col PD, non hanno voluto»

La proposta del candidato sindaco: «Chi apre una partita Iva nel nostro territorio per dieci anni non dovrebbe pagare Tari e tasse comunali»
Francesco La Luna
14 maggio 2026
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Giovanni Sarica e la sfida del quorum a Platì: «Un futuro migliore è possibile»

VIDEO - Il candidato sindaco dell’unica lista in corsa rilancia il futuro del paese guardando ai giovani, al lavoro e voglia di cambiare narrazione: «Votate per evitare un nuovo commissariamento»
Silvio Cacciatore
14 maggio 2026
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Centrosinistra agitato

I Riformisti a battesimo in Calabria con la bordata di Principe al Pd: «È il miglior alleato del centrodestra»

Al debutto dell’associazione piovono critiche ai dem («si vince dove non ci sono»). Netto, per il momento, il no a un accordo con Forza Italia ma entrambi puntano a conquistare il voto moderato. Fra un anno la prova del nove
Massimo Clausi
14 maggio 2026
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Il dietrofront

Comunali a Palmi, il candidato a sindaco Giovanni Calabria si ritira dal confronto in piazza con Francesco Cardone

L’ex capitano dei carabinieri, con un post sui social, annuncia che diserterà l’incontro promosso dalla Consulta giovanile palmese. Alla base, pare, il mancato rispetto di alcune regole d’ingaggio
Antonino Casadonte
13 maggio 2026
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verso il voto

Elezioni San Giovanni in Fiore | Ambrogio: «Io, Tonino Acri e Gioacchino gli “stranieri” più famosi»

Il candidato sindaco del centrodestra rilancia sui progetti di Rosaria Succurro: inaugurazione del lungo lago di Lorica, nuovi asili e opere pubbliche. Poi aggiunge: «Nessuno si confronta con me sul programma, ma i cittadini sono svegli»
Antonio Clausi
13 maggio 2026
Ore 17:00
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Servizi, innovazione e giovani: la ricetta di Gianluca Califano e di Azione per il futuro di Reggio

VIDEO - Il commissario metropolitano del partito guarda alla sfida amministrativa insieme a Cannizzaro: «Ogni giovane che lascia la città è una sconfitta per tutti»
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Elezioni… da ridere

A Tropea la campagna elettorale diventa un gioco: ecco il FantaElezioni tra bonus, malus e cipolle rosse

Con tanta ironia il format trasforma comizi, frasi e gesti dei candidati in punteggi: sbagliare una coniugazione costa due punti, chiamare il Corso «la via principale» ne fa perdere altri due, dire «principato» ne brucia tre 
Redazione
13 maggio 2026
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«Giustizia sociale, welfare, ambiente, ecologismo», Delfino prenota un posto a sinistra per Avs

Segretario di Alleanza verdi sinistra è candidato alle comunali di fine maggio. «Le grandi opere ci sono, quello che è mancato sono stati i servizi di base». Poi l’affondo sulle circoscrizioni: «Ci aiuteranno nella gestione del territorio»
Claudio Labate
13 maggio 2026
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Vertici regionali

Forza Italia Calabria, domenica a Lamezia il congresso (con Tajani) confermerà Cannizzaro: c’è una mozione unica

Il deputato e candidato a sindaco di Reggio resterà coordinatore del partito. Annunciata la presenza del ministro Zangrillo: ci saranno anche il governatore Occhiuto e il presidente del consiglio regionale Cirillo
Redazione Politica
13 maggio 2026
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Lo scontro politico

«Per i danni del ciclone Harry i fondi europei ci sono ma sono fermi per colpa del centrodestra», l’affondo di Tridico (M5S)  

L’europarlamentare punta il dito contro la maggioranza guidata da Occhiuto: «In Calabria bocciata mozione che chiedeva alla Regione di attivarsi presso governo e Ue»
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13 maggio 2026
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La regia di Letta per l’asse Berlusconi-Schlein: Cosenza potrebbe essere il primo esperimento di alleanza Pd-FI

La nuova legge elettorale vede il centrodestra diviso e le due donne potrebbero trovare un accordo in caso di pareggio alle prossime Politiche con una intesa su Casini come Capo dello Stato. Intanto nella città bruzia, dove si vota fra un anno, il dialogo fra forzisti e parte dei dem si fa sempre più intenso
Massimo Clausi
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A pochi giorni dall’atteso confronto di Piazza Primo Maggio, i candidati a sindaco si punzecchiano sui social: al centro della discussione una delibera della giunta sul patrimonio Unesco cittadino
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È quanto emerge dal sondaggio Swg per Ansa. Il presidente della Regione Calabria raggiunge il 53% dei consensi, in crescita di un punto rispetto al 2025
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Sondaggi: Meloni e Fdi in ripresa, il Pd resta competitivo mentre il M5s continua la sua lenta erosione

Nel centrodestra risalta la crisi della Lega: il partito guidato da Matteo Salvini continua a perdere terreno e scivola al 6,2%. Guardando alle coalizioni, il campo largo è al 45,7% mentre il centrodestra fermo tra il 42,6% e il 44,4%
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13 maggio 2026
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Elezioni San Giovanni in Fiore | Barile: «Ho già vinto con una lista contro dieci, lo rifaremo insieme»

L’aspirante primo cittadino: «Ambrogio è di fatto sindaco dal 2020, altro che Succurro. In questi anni ha sfregiato una città, deturpato Lorica e lasciato il Comune chissà in che condizioni»
Antonio Clausi
12 maggio 2026
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Con "La Svolta" Romeo rilancia la sfida del centrosinistra: «Reggio deve diventare il centro del Mediterraneo»

L’assessore comunale e candidato con la lista civica “La Svolta” traccia un bilancio dell’amministrazione Falcomatà e rilancia la candidatura di Mimmo Battaglia: «La città ha ripreso a camminare, ora serve continuità per farla crescere»
Aldea Bellantonio
12 maggio 2026
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