apertura svincolo malderiti, annuncio di cannizzaro

La responsabile della segreteria politica di Fratelli d’Italia in riva allo Stretto per presentare la lista alle Comunali: «Qui un hub naturale sul Mediterraneo, puntiamo su spazi per i giovani, sicurezza e decoro urbano»
Il candidato a sindaco di Pd e Spontaneamente: «Temo che sul lungo lago sia stata fatta più un’operazione mediatica che una scelta realmente utile al territorio». Poi parla di sanità, partecipazione e commercio
La referente regionale di Plastic Free, candidata nella lista “La Strada”, rilancia i temi della raccolta differenziata, delle isole ecologiche e della riduzione della plastica monouso: «Reggio ha bisogno di un cambiamento radicale che parta dal basso»
Capolista per il Partito Democratico alle comunali del 24 e 25 maggio, la candidata punta sul Pd per la creazione di una legge in favore delle donne fragili. L’amarezza per i commenti negativi seguiti all’annuncio della candidatura. E su Battaglia: «Uomo pacato che trasmette serenità»
Al debutto dell’associazione piovono critiche ai dem («si vince dove non ci sono»). Netto, per il momento, il no a un accordo con Forza Italia ma entrambi puntano a conquistare il voto moderato. Fra un anno la prova del nove
Il candidato sindaco del centrodestra rilancia sui progetti di Rosaria Succurro: inaugurazione del lungo lago di Lorica, nuovi asili e opere pubbliche. Poi aggiunge: «Nessuno si confronta con me sul programma, ma i cittadini sono svegli»
Con tanta ironia il format trasforma comizi, frasi e gesti dei candidati in punteggi: sbagliare una coniugazione costa due punti, chiamare il Corso «la via principale» ne fa perdere altri due, dire «principato» ne brucia tre
Segretario di Alleanza verdi sinistra è candidato alle comunali di fine maggio. «Le grandi opere ci sono, quello che è mancato sono stati i servizi di base». Poi l’affondo sulle circoscrizioni: «Ci aiuteranno nella gestione del territorio»
Il deputato e candidato a sindaco di Reggio resterà coordinatore del partito. Annunciata la presenza del ministro Zangrillo: ci saranno anche il governatore Occhiuto e il presidente del consiglio regionale Cirillo
La nuova legge elettorale vede il centrodestra diviso e le due donne potrebbero trovare un accordo in caso di pareggio alle prossime Politiche con una intesa su Casini come Capo dello Stato. Intanto nella città bruzia, dove si vota fra un anno, il dialogo fra forzisti e parte dei dem si fa sempre più intenso
Nel centrodestra risalta la crisi della Lega: il partito guidato da Matteo Salvini continua a perdere terreno e scivola al 6,2%. Guardando alle coalizioni, il campo largo è al 45,7% mentre il centrodestra fermo tra il 42,6% e il 44,4%
L’assessore comunale e candidato con la lista civica “La Svolta” traccia un bilancio dell’amministrazione Falcomatà e rilancia la candidatura di Mimmo Battaglia: «La città ha ripreso a camminare, ora serve continuità per farla crescere»