Sono state annullate le iniziative dell'area Renzi calabrese in programma oggi pomeriggio a Luzzi e domani a Lamezia Terme. Si terrà un incontro unitario a Lamezia il prossimo 5 luglio

La decisione arriva dopo una riunione tenutasi oggi a Cosenza alla quale hanno partecipato Andrea Guccione, Gianluca Callipo, il segretario regionale del Pd Ernesto Magorno e la deputata Stefania Covello.

"Nell'ambito della stessa riunione - riporta la nota - è stato deciso, inoltre, che si terrà una iniziativa unitaria domenica 5 luglio, con inizio alle 10:30, nell'Hotel Lamezia".

Callipo: «Iniziativa di domani annullata per evitare strumentalizzazioni e tutelare unità»



«La riunione che avevamo organizzato per domani a Lamezia non si farà. È stata una decisione sofferta, ma dettata dal senso di responsabilità. Le interpretazioni che si sono accavallate in questi giorni e il rischio concreto che venisse strumentalizzata, ci hanno spinto a convenire con il segretario Magorno e con l'on. Covello che fosse opportuno annullarla, insieme a quella che era in programma a Luzzi questo pomeriggio. Contestualmente, però, abbiamo deciso che l'area Renzi del Pd calabrese terrà un'assemblea domenica prossima, 5 luglio, alle ore 10.30, presso l'Hotel Lamezia, alla quale parteciperemo tutti. In quella sede avremo l'occasione di esporre le nostre idee».

Pd, Bevacqua soddisfatto per rinvio della riunione di Area dem



“La decisione di rinviare le riunioni dell’Areadem in programma oggi e domani a Luzzi e Lamezia Terme, è più che opportuna. Abbiamo la necessità, in questo momento di particolare difficoltà per la politica nazionale e sopratutto calabrese, di recuperare serenità e unità per dare smalto e forza all'area in cui militiamo, in grado di incidere ed essere protagonista nelle vicende regionali a partire dalla richiesta di azzeramento della giunta e di un maggior ed indispebalile raccordo e coinvolgimento del consiglio regionale”. Lo ha dichiarato il consigliere regionale del PD, Mimmo Bevacqua che ha anche ribadito “l’esigenza di restituire la politica al bene comune e agli interessi prioritari e super partes dei cittadini e del governo della Calabria”.



“Siamo certi ch gli ultimi eventi culminati in rimborsopoli determineranno un cambio di passo, aprendo scenari nuovi e prospettive diverse nella politica e nel PD calabrese. Naturalmente ciò sará possibile se la stessa consapevolezza e tensione morale verrá compresa e messa in campo dal presidente Mario Oliverio e dal partito tutto calabrese. L'area renziana con tale decisione ha dimostrato di essere pronta ad accettare la nuova sfida senza timori e preoccupazioni, in quanto riteniamo prioritario il governo della regione ed il rafforzamento del PD sul territorio. Paradossalmente - ha concluso Bevacqua - le vicende giudiziarie che si sono abbattute sulla classe dirigente calabrese rappresentano un’opportunità per segnare un cambio di passo e una netta linea di demarcazione tra quello che è stato e il governo che verrà. Nel presidente Oliverio è riposta la fiducia per la costruzione di una squadra di governo capace di declinare al meglio il progetto di sviluppo, crescita e legalità di cui questa nostra regione ha un disperato bisogno”.