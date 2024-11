Per il presidente della Provincia possono esistere nell’area zone omogenee per funzioni ma con i dovuti accorgimenti

Alla visione dell’Area Vasta espressa ieri dal presidente del consiglio comunale di Lamezia Francesco Grandinetti che chiedeva, in sintesi, di non riproporre sotto altre vesti una nuova provincia Catanzaro centrica, hanno risposto oggi il presidente della Provincia Enzo Bruno e il consigliere regionale uscente Mario Magno.



Per Bruno nella legge di riforma Delrio sarebbe contemplata l’ipotesi che ci possano essere all’interno dell’area zone omogenee per funzioni specifiche, ovvero Catanzaro e Lamezia. Ma, allo stesso tempo ha sottolineato che «le due dimensioni possono tra loro coesistere, senza creare inutili tensioni e torsioni localistiche, soltanto se e nella misura in cui la Provincia riesca ad esercitare la sua missione fondamentale: valorizzare il territorio entro un contesto unitario, conciliando sviluppo e tutela e facendosi carico di attività di coordinamento verso i Comuni e di un’opera di mediazione tra i diversi interessi in campo». Nella vicenda si è inserito anche l’ex consigliere regionale di Forza Italia Mario Magno, secondo cui è necessario approdare ad una nuova idea di Area Vasta, nuove direttrici di sviluppo, «progetti che siano compatibili con le azioni strategiche individuate dai Piani Strutturali Comunali, individuando utili strumenti finanziari e soggetti interessati alla sottoscrizione dell’eventuale contratto d’area».



di Tiziana Bagnato



'No ad un Area Vasta che subentri alla Provincia' (VIDEO)