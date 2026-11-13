L’assemblea dei sindaci, riunita a Palazzo Alvaro, ha rinnovato in blocco i vertici dell'ente. Confermati anche la vicepresidente Daniela Arfuso e il Consiglio Direttivo, con il plauso per la sinergia con il sindaco metropolitano Francesco Cannizzaro

Continuità amministrativa e sinergia territoriale per i municipi dell'area grecanica e pre-aspromontana. L’Associazione Comuni Area dello Stretto si è riunita presso Palazzo Alvaro, sede della Città Metropolitana di Reggio Calabria, decidendo al termine dei lavori di riconfermare tutte le attuali cariche sociali.

Alla guida dell'organismo resta dunque Michele Spadaro, sindaco di Laganadi, rieletto all'unanimità alla presidenza. Al suo fianco è stata confermata nel ruolo di vicepresidente Daniela Arfuso, prima cittadina di Cardeto. Rinnovato in blocco anche il Consiglio Direttivo, che continuerà a essere composto da Domenico Romeo (sindaco di Calanna), Giuseppe Iannì (sindaco di Fiumara), Franco Marra (sindaco di Sant’Alessio in Aspromonte) e L eo nardo Suraci (sindaco di Montebello Ionico).

«Esprimo profonda soddisfazione e sincera gratitudine a tutti i colleghi sindaci per avermi rinnovato la loro stima e fiducia, concedendomi ancora una volta l’onore di guidare questa importante Associazione», ha commentato Spadaro a margine della seduta.

Nel suo intervento, il presidente riconfermato ha voluto rivolgere un ringraziamento particolare al sindaco di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro, sottolineandone «la costante presenza e vicinanza ai sindaci e ai territori, nel solco della grande attenzione sempre dimostrata, già da parlamentare, verso ogni realtà della nostra Area Metropolitana». Secondo Spadaro, l'autorevolezza e l'impegno di Cannizzaro rappresenteranno un prezioso punto di riferimento per l'intero sodalizio.

«Questa riconferma è per me motivo di profondo orgoglio, ma soprattutto uno stimolo a continuare a lavorare con ancora maggiore determinazione per le nostre comunità», ha concluso Spadaro. «Credo fermamente nella forza dell’unione, nella collaborazione tra i Comuni e nella capacità di fare squadra per dare voce ai nostri territori».