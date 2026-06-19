Il ministro rivendica la riforma come una battaglia storica della Lega e annuncia le ultime tappe dell’iter. Quattro Regioni hanno già avviato il percorso, altre tre stanno valutando la richiesta di maggiori competenze

«Due anni fa, dopo una lunga maratona notturna, il voto della Camera dei Deputati per l'approvazione definitiva in Parlamento della legge 86/2024 sull'Autonomia differenziata, cinque mesi dopo quello del Senato. Un passaggio storico, atteso da tempo e mai raggiunto prima, che ha aperto la strada per la seconda parte dell'iter che stiamo completando in questi due anni». Così il ministro per gli Affari regionali, Roberto Calderoli.

«Subito dopo - ha ricordato Calderoli - abbiamo avviato i negoziati con le prime Regioni che hanno fatto richiesta di più autonomia, abbiamo siglato le pre-intese e ora gli Schemi di intesa stanno affrontando le ultime tappe dell'iter istituzionale. Superato l'esame delle Camere, che si esprimeranno con atti di indirizzo nel mese di luglio, la parola passerà ai consigli regionali e infine al Parlamento per l'approvazione definitiva. Insomma, manca davvero poco».

«Quattro regioni - ha proseguito il ministro - hanno avviato questo percorso e altre tre stanno valutando di farlo, questa è la mia soddisfazione più grande. L'Autonomia è una sfida di responsabilità, buona amministrazione e trasparenza che può far bene a tutta l'Italia, consentendo di correre a chi può già farlo senza alcun danno per gli altri. Oggi quindi celebriamo il via libera di una legge storica e guardiamo al futuro con fiducia ed entusiasmo, per una battaglia storica della Lega e di buonsenso per tutto il Paese».