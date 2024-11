Roberto Guerriero è stato eletto all'unanimità segretario provinciale di Catanzaro di "Azione", il partito che fa capo a livello nazionale a Carlo Calenda. L'elezione é avvenuta a conclusione del congresso svoltosi nella giornata odierna nel capoluogo. Al tavolo del congresso erano presenti il senatore Marco Lombardo, commissario regionale del partito; i consiglieri regionali Francesco De Nisi e Francesco Graziano, e il consigliere comunale Valerio Donato, già candidato sindaco di Catanzaro.

Ad aprire i lavori è stato, da remoto, l'ex deputato Osvaldo Napoli. «Celebriamo un congresso - ha detto Napoli nel suo intervento - come facevano una volta i partiti che si strutturavano. Stiamo raggiungendo numeri importanti sul tesseramento: abbiamo quattromila iscritti a livello regionale. Anche in provincia di Catanzaro siamo andati oltre le mille iscrizioni. Il segnale di un radicamento e di un rafforzamento che Azione sta registrando al Sud e in Calabria. La nostra proposta politica è segnata dal coraggio nelle nostre idee, la chiarezza delle nostre priorità, che sono sanità, istruzione, lavoro, infrastrutture. Perché siamo indipendenti, nel senso che non siamo subalterni, né al centrosinistra né al centrodestra, e siamo liberi. E questo ci dà la possibilità di scegliere sulla base delle persone e del progetto nell'interesse dei cittadini».

«Azione - ha detto Roberto Guerriero nel suo intervento dopo l'elezione - non è nella disponibilità di nessuno, ma è un partito libero che guarda agli interessi della comunità. C'è una forte richiesta di Politica, quella con la P maiuscola, e noi contiamo di rappresentarla ascoltando la gente e partendo dalla base, dai suoi bisogni. Vogliamo mettere al bando quella politica che si è arroccata e non ha dato risposte alla cittadinanza. Partiamo dalle nostre idee che sono semplici, forse anche banali. Ma la politica è la cosa più semplice che possa esserci perché è interpretazione dei bisogni. E noi ci proponiamo di essere interpreti dei bisogni di tutti i calabresi e di tutti gli italiani».

«Nella provincia di Catanzaro - ha aggiunto il neo segretario di Azione - abbiamo avuto un successo importante in termini di tesseramento. Senza neanche spingere troppo, perché tanta gente è venuta da sola. Questo fa capire che c'è la richiesta di un nuovo percorso politico, ma soprattutto che c'è bisogno che la politica si riappropri dell'etica e della morale. Noi cerchiamo di interpretare questa esigenza, continuando a fare politica come l'abbiamo sempre fatta, tra la gente e per la gente, e mai contro qualcuno, e sempre per qualcosa, la nostra terra».

Guerriero ha fatto anche riferimento agli appuntamenti elettorali del 2024, che «saranno - ha detto - test molto importanti e caratterizzeranno la nostra azione nella regione e nella provincia. Saremo un soggetto attento e presente in ogni provincia in maniera significativa e, probabilmente, determineremo tante scelte, svolgendo il ruolo di attori primari».

«Noi siamo dove siamo sempre stati - ha proseguito Guerriero parlando della posizione di Azione al Comune di Catanzaro - dove ci hanno mandato cioè i nostri elettori. Non ci sottraiamo alle responsabilità perché una comunità va governata anche con le proposte che provengono dall'opposizione. Certamente bisogna capire se chi ci ascolta è interessato a recepire i nostri messaggi ed essere poi conseguenziale. Se così non è, saremo sempre favorevoli, in città ed in provincia, a chiunque possa portare proposte e progetti che migliorino la qualità della vita dei cittadini. Non abbiamo pregiudizi nei confronti di nessuno, ma c'è tanto da lavorare. Insieme, forse, riusciremo a fare qualcosa. Diversamente, invece, faremo invece fuffa o sceneggiate».

Fiorita: «I più calorosi auguri a Roberto Guerriero»

«Rivolgo i miei più calorosi auguri di buon lavoro a Roberto Guerriero, eletto segretario provinciale di Azione a Catanzaro. A Roberto, mi lega il ricordo vivo del periodo trascorso insieme nel Consiglio comunale del capoluogo. Un'esperienza ricca di tante battaglie, condotte insieme per la nostra città e la sua crescita». Lo afferma, in una nota, il sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita.

«Azione - aggiunge - è parte importante del panorama politico nazionale, un partito che sicuramente gioca un ruolo positivo per la nostra democrazia, in una congiuntura non priva di gravi difficoltà sul piano interno e su quello internazionale. È mio auspicio, nel massimo rispetto della sua autonomia e del percorso politico che il partito sceglierà di intraprendere da qui in avanti, che Azione possa radicare la propria presenza nel centrosinistra, a livello locale e nazionale. Personalmente sarò sempre disponibile al dialogo e al confronto perché ritengo che la presenza di Azione costituisca una condizione preziosa per la costruzione di uno schieramento largo e di governo».