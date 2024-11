Oliverio spinge per la visione unitaria dei tre scali e annuncia nuovi bandi

“La nostra strategia è quella della gestione unitaria degli aeroporti calabresi. Il fatto che la Sacal sia affidataria anche delle concessioni degli aeroporti di Reggio Calabria e Crotone è un passo concreto in questa direzione”. A dichiararlo è stato il governatore Oliverio in occasione dell’evento di accoglienza dei passeggeri del primo volo di linea da Toronto a Lamezia Terme organizzato dalla Sacal. Un’ottica d’insieme strategica che Oliverio è sicuro che il neo presidente De Felice possa realizzare.



D’altronde proprio l’azzeramento dei vertici della Sacal e l’affidamento a questa della gestione degli altri due scali calabresi, è la rappresentazione plastica di un cambiamento di pagina e di prospettiva. E se di cambiamento di marcia bisogna parlare, la Regione Calabria ha intenzione di fare la sua parte attraverso bandi che possano mettere in moto e a regime il sistema.



“Abbiamo pubblicato un bando che scadrà a breve – ha dichiarato Oliverio a LaCNews24 - investendo 12 milioni di euro per tre anni per incentivare le compagnie aeree per volare dalla Calabria e per la Calabria. Così come abbiamo chiesto ed ottenuto dalla Commissione Europea un altro bando per nuove rotte”.



Tiziana Bagnato