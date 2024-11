Il presidente di Forza Italia interviene telefonicamente ad un incontro per sostenere la candidatura di Wanda Ferro a presidente della regione Calabria.

“Wanda vedrai che ce la farai, hai un nome bellissimo e sei una donna di ferro”. Lo ha dichiarato Silvio Berlusconi, presidente di Forza Italia intervenuto telefonicamente ad un incontro con Wanda Ferro, candidata alla presidenza della Regione per il centrodestra, tenutasi ieri a Roccella Jonica. “Missionari azzurri, ha poi continuato il cavaliere, convincete da qui a domenica chi pensava di non andare a votare perché deluso dalla politica e dunque deciso a rimanere a guardare dalla finestra. Chi non vota non avrà nemmeno il diritto di criticare”.

Leggi anche:

Profili: Oliverio, Wanda Ferro, Cono Cantelmi, Domenico Gattuso, Nico D'Ascola

Le liste: Centrosinistra, Centrodestra, Alternativa Popolare, Movimento 5 stelle