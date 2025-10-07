Per molti una vittoria annunciata quella di Roberto Occhiuto, riconfermato presidente della Regione Calabria. Un risultato pieno di aspettative per i cittadini calabresi, soprattutto nel settore della sanità: «È chiaro che adesso il compito che tocca a questa maggioranza è ancora più gravoso - commenta un cittadino al microfono di LaC News24 - nel senso che tutti gli impegni che Occhiuto ha preso, adesso andranno rispettati. Non si possono più deludere le aspettative dei calabresi. Occorre fare una sanità di serie A, lui ha parlato di una riforma, mi auguro che parta e lo faccia nel modo giusto».

Il giorno dopo il trionfo di Roberto Occhiuto, i cittadini commentano il risultato elettorale chiedendo al riconfermato presidente della regione soprattutto una sanità di serie A.

«Purtroppo il popolo è stanco di aspettare, di fare file negli ospedali, di servirsi di una SS 106 che non funziona - aggiunge un altro cittadino -. Speriamo che cambi la rotta anche da parte dei dirigenti della Regione anche perché il presidente Occhiuto si è dimesso perché non riusciva più a governare. Confidiamo nei buoni propositi di tutta Forza Italia e vedremo con il tempo se riusciranno a risanare la Calabria perchè siamo ancora all'ano zero».

