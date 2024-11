La deputata Enza Bruno Bossio ha commentato positivamente il piano sulla banda ultra larga in Calabria

"E' un ottimo segnale". Cosi' la deputata del Pd Vincenza Bruno Bossio, membro della commissione Trasporti e telecomunicazioni, commenta l'approvazione in cdm del piano sulla banda ultra larga. "Si prospetta una governance unica dell'innovazione digitale in Italia, condizione necessaria per incrementare la diffusione della banda larga e non essere piu' tra gli ultimi d'Europa. Era questa una delle richieste fondamentali che ho avanzato in una mozione presentata in Parlamento pochissimo tempo fa. Nella stessa mozione ho criticato lo scorporo della rete Telecom - operazione inutile e dannosa - e chiedevo al Governo ogni impegno possibile per lo sviluppo della rete in fibra, chiamando a raccolta tutti gli operatori del settore, con i giusti incentivi. Oggi constato che entrambi le richieste sono presenti nel decreto approvato oggi", aggiunge la deputata. "Prossimi obiettivi comuni sono l'istituzione di un Catasto delle reti già esistenti - secondo indicazione AGCOM – per censire le infrastrutture adatte alla posa della fibra. E massima cooperazione tra gli operatori per raggiungere questo obiettivo strategico. Non dimentichiamo che la fibra ottica renderà possibile agli operatori diffondere internet superveloce a 100 Megabit in tutto il Paese", conclude Bruno Bossio.