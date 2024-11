Si è aperta ma è stata sospesa solo dopo pochi minuti, a causa di un black out, la seduta del Consiglio regionale dedicata interamente alla discussione sul piano regionale dei trasporti.

Nuova seduta del Consiglio regionale della Calabria. Dopo il minuto di raccoglimento per le vittime dell'incidente ferroviario in Puglia, il presidente dell'assemblea Nicola Irto ha dato la parola all'assessore ai trasporti Francesco Russo per la sua introduzione. Dopo pochi minuti, però, un black-out ha fatto saltare le luci nell'aula del Consiglio. Tornata la luce è saltato l'impianto dei microfoni. A questo punto il presidente Irto ha disposto una sospensione.

Un solo punto oggi era previsto all’ordine del giorno: la proposta preliminare di Piano regionale dei Trasporti. Quattro gli elementi fondamentali sulle quali intende muoversi il nuovo piano: la sostenibilità, lo sviluppo economico, l'accessibilità interna e l'accessibilità interna. Dieci gli obiettivi e le azioni fissate dal piano, a loro volta articolate in 10 misure per ogni azione. Una serie di misure riguardano anche l'area portuale di Gioia Tauro, nella quale è prevista la realizzazione di un polo manutentivo, un polo transhipment, un polo energetico ed un polo agroalimentare, da affiancare alla istituzione della ZES, ZTS, un'area logistica integrata, un One stop shopping, il gateway ferroviario, il bacino di carenaggio, interventi infrastrutturali lineai e di nodo, un campus dell'innovazione.