Il segretario regionale dem richiama i dati di Legambiente e sollecita governo e Regione a investire nella sicurezza del territorio: «Rendere pubblico il quadro aggiornato dei finanziamenti e dei cantieri»

«Il cambiamento climatico espone la Calabria a rischi sempre maggiori, ma le politiche di prevenzione condotte dal centrodestra sono insufficienti rispetto alla fragilità territoriale. Il governo Meloni e la giunta Occhiuto devono garantire investimenti strutturali e interventi concreti per la sicurezza delle comunità».

Lo denuncia in una nota il Pd Calabria, alla luce degli ultimi dati dell’Osservatorio Città Clima di Legambiente, secondo cui nella regione sono stati registrati 116 eventi climatici estremi dal 2015 al settembre 2026, dei quali 19 soltanto tra maggio e settembre scorsi.

«Questi dati – afferma il senatore Nicola Irto, segretario regionale del Pd e componente della Commissione Ambiente del Senato – dicono che urge una svolta nelle politiche di tutela del territorio. Il governo nazionale ha stanziato 165 milioni nel biennio 2026-2027 per i territori di Calabria, Sicilia e Sardegna colpiti dalle calamità dello scorso gennaio. Si tratta di risorse che vanno valutate rispetto all’entità dei danni e comunque accompagnate da un programma permanente di prevenzione. Anche la Regione deve accelerare sulla realizzazione delle opere contro il dissesto idrogeologico e l’erosione costiera, con una programmazione adeguata».

Il Pd Calabria ricorda che, il 12 marzo 2026, lo stesso Irto ha presentato al Senato il disegno di legge quadro per la prevenzione strutturale del rischio climatico e la resilienza territoriale nazionale, che propone una programmazione pluriennale degli interventi, il potenziamento delle opere di difesa del suolo e delle coste, un maggiore coordinamento tra Stato, Regioni e Comuni e procedure molto più rapide per l’erogazione dei ristori in caso di calamità.

«Il Pd Calabria chiede un piano pluriennale di messa in sicurezza del territorio, con risorse congrue, la manutenzione dei corsi d’acqua, il consolidamento dei versanti, la tutela delle coste e una particolare attenzione ai territori montani. La Regione renda pubblico il quadro aggiornato dei finanziamenti, dei cantieri e degli interventi ancora da realizzare. Occorre inoltre coinvolgere a fondo i Comuni e le università nella pianificazione della prevenzione. Bisogna smetterla – conclude Irto – di dare risposte soltanto dopo le emergenze».