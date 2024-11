Il movimento Cinque Stelle candida a Cosenza l’ingegnere Gustavo Coscarelli. Alla base della sua lista “Cambia Cosenza”, il rispetto per le fasce deboli. Tra le prima battaglie cittadine, che intende portare avanti quella contro lo spreco dell’acqua pubblica ed un efficiente sistema per la raccolta differenziata dei rifiuti

Con il motto “Cambia Cosenza” il Movimento Cinque Stelle con un’unica lista presenta il suo candidato a sindaco, l’ingegnere Gustavo Coscarelli. Alla base del programma elettorale in corsa alle amministrative di giugno, il rispetto dei principi di legalità, trasparenza, partecipazione, meritocrazia e solidarietà. Il portavoce del Movimento, che punta alla conquista di Palazzo dei Bruzi, vuole mettere al centro della sua azione politica i cittadini, in particolare quelli delle fasce deboli ed i nati ultimi. Tanti gli argomenti che verranno affrontati durante i tavoli tecnici in campagna elettorale: dalla sanità all’ambiente.

Rossana Muraca