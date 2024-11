Francesco Cannizzaro non si ferma più. Dopo aver riempito la sala Calipari di palazzo Campanella domenica scorsa e aver ospitato il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani, adesso il parlamentare di Forza Italia punta a Berlusconi.

Ospite a cena dall’ex cavaliere, insieme al sindaco di Cosenza e candidato in pectore alla carica di governatore per le prossime regionali Mario Occhiuto, ha avuto modo di scherzare con l’ex premier.

Inevitabile il post su facebook per celebrare l’ennesimo punto segnato nell’ascesa verso i vertici del partito, con buona pace dei dissidenti interni.

Almeno in apparenza. La cena alla quale ha preso parte Cannizzaro è stata organizzata al Simposio Roma, di proprietà della famiglia Daffinà. In realtà, è stata una cena molto allargata, alla quale hanno preso parte almeno 200 persone, tutte esponenti di primo piano del partito.

Il deputato calabrese, che ha dimostrato in più di un’occasione di conoscere bene i meccanismi di diffusione delle notizie, ha cercato insieme a Mario Occhiuto il presidente Berlusconi per uno scatto strappa like. E non sono mancati in Calabria i commenti ironici sulla “impertinenza” del deputato reggino, pronto a creare situazione ad hoc per sponsorizzare se stesso e la propria corrente. Una “fake news” si è vociferato anche in Consiglio regionale, ma Cannizzaro su facebook si gode i like dei simpatizzanti. A volte la verità non è poi così importante.

