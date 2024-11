'Per la sospensione di De Luca da Presidente della Campania si debba attendere i pareri dell'Avvocatura dello Stato e dei ministri, quando per Scopelliti la sospensione arrivò in sole 24 ore'

"È curioso il fatto che per la sospensione di De Luca da Presidente della Campania si debba attendere i pareri dell'Avvocatura dello Stato e dei ministri, quando per Scopelliti la sospensione arrivò in sole 24 ore e la decisione fu velocissima. Quando c'è di mezzo uno del PD bisogna studiare le carte, aspettare il parere di tutti, valutare con calma, quando invece non si tratta di un democrat allora per firmare una sospensione bastano 24 ore.

Il Senatore Antonio Caridi, membro del Gruppo Grandi Autonomie e libertà attacca il Presidente del Consiglio Matteo Renzi e l'operato del Governo sul caso De Luca.

"La verità è che Renzi – aggiunge il Senatore - si nasconde dietro le prassi formali per non dire che le sue sono decisioni politiche, come ha ammesso nel caso di un possibile scioglimento del comune di Roma che non scioglierà perché Roma è guidata dal Pd, mentre per il comune di Reggio i suoi amici di partito non ci pensarono due volte.

Questo Pd ha una morale che vale solo per gli altri, un garantismo che vale solo per i suoi, evidentemente si sentono al di sopra della legge, è inammissibile –conclude Caridi – che chi dovrebbe rappresentare le istituzioni faccia due pesi e due misure a seconda della tessera di partito."