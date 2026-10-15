Il senatore Nicola Irto sollecita misure fiscali più incisive e sostegni ad agricoltori e autotrasportatori: «I 15 milioni stanziati dalla Regione sono del tutto insufficienti»

«Il governo Meloni intervenga subito sull’emergenza carburanti, ormai estesa a tutto il Sud e divenuta una grave crisi economica e sociale che minaccia la sopravvivenza di centinaia di imprese, mette in pericolo migliaia di posti di lavoro e sta compromettendo l’approvvigionamento delle merci. In Calabria, poi, diversi distributori sono rimasti senza carburante». In una nota, il Pd Calabria lancia così l’allarme ed esprime grande solidarietà ai manifestanti e forte preoccupazione per l’aggravarsi della situazione, anche in vista del fermo dell’autotrasporto annunciato per venerdì 16 ottobre.

«Servono risposte immediate – dichiara il senatore Nicola Irto – al grido di dolore che arriva dalle strade calabresi e dalle altre regioni del Sud. Il gasolio ha raggiunto in alcuni casi prezzi superiori a 2,30 euro al litro e agricoltori e autotrasportatori denunciano costi comprensibilmente insostenibili. Il governo ha il dovere di ascoltarli, di confrontarsi con le loro rappresentanze e di adottare provvedimenti adeguati alla gravità della crisi. Non possiamo assistere alla chiusura delle aziende e all’impoverimento di intere comunità».

«Il Partito democratico – prosegue Irto – ha già indicato soluzioni concrete in Parlamento, che però la maggioranza ha respinto. Abbiamo, infatti, proposto il meccanismo dell’accisa mobile, per destinare alla riduzione delle imposte sui carburanti le maggiori entrate Iva prodotte dai rincari del petrolio. Ma il governo ha invece scelto la strada di riduzioni temporanee delle accise sul gasolio, che però sono insufficienti a proteggere imprese e cittadini».

«Chiediamo – precisa il parlamentare dem – una riduzione più consistente e duratura del carico fiscale sui carburanti, crediti d’imposta più alti e adeguati per gli autotrasportatori, sostegni specifici per il gasolio agricolo, oltre che lo sblocco dei crediti spettanti alle imprese del trasporto e controlli rigorosi contro eventuali speculazioni. Urgono, inoltre, interventi sui costi della logistica e misure a tutela delle famiglie, che subiscono gli aumenti dei prezzi dei beni essenziali».

«I 15 milioni di euro stanziati dalla Regione Calabria, cinque per l’agricoltura e dieci per l’autotrasporto, sono del tutto insufficienti – sottolinea il Pd Calabria – ad affrontare la gravità della crisi. Sono indispensabili maggiori risorse, criteri trasparenti e pagamenti rapidi, al fine di dare risposte concrete alle imprese in difficoltà».

«La presidente Meloni e i ministri competenti assumano subito un’iniziativa nazionale, convochino le organizzazioni dei lavoratori e delle imprese e portino in Parlamento misure efficaci. Dal Sud è partito un allarme che riguarda tutta l’Italia e che non può essere ignorato. Ulteriori ritardi aggraverebbero una situazione già drammatica. Il Partito democratico – conclude Irto – resta al fianco dei manifestanti che difendono il proprio lavoro e il futuro delle loro aziende e famiglie».