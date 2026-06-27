di Elena Bova*

«Italia Nostra ha partecipato al bando della Regione Calabria “ Azioni di tutela, conservazione, valorizzazione e fruizione delle aree protette, della rete Natura 2000” e si è accreditata un finanziamento per la realizzazione del progetto “Riqualificazione floristica – vegetazionale delle dune di Giovino”.

Il sistema dunale della nostra costa unica tratto salvato dalla cementificazione è finalmente quest’anno diventato riserva naturale regionale protetta e noi collaboriamo alla sua difesa e valorizzazione arricchendolo delle sue specie e tutelando la complessa biodiversità. Il comune di Catanzaro nel cui ambito ricade l’area è ovviamente interessato e partecipe ad ogni azione prevista nella figura dell’assessora all’ambiente Irene Colosimo che tra l’altro ha le competenze previste per il suo

ampio curriculum professionale.

La polemica sollevata dal consigliere comunale Eugenio Riccio in merito all’incontro pubblico avvenuto ieri per rendere noto alla cittadinanza il merito del nostro progetto appare pretestuosa e finalizzata a sminuire il valore di un intervento di ampio valore culturale ed ambientale. ItaliaNostra è un’associazione ambientalista che opera solo secondo i suoi principi ispiratori senza appartenenze politiche se non quelle che ognuno di noi singolarmente è libero di vivere liberamente. L’organizzazione del nostro incontro aveva previsto ovviamente la presenza del vicepresidente della Giunta regionale Mancuso e dell’assessore all’Ambiente Montuoro che, invitati a partecipare, non ci hanno neppure risposto.

La presenza del dirigente regionale all’ambiente Giovanni Aramini tanto contestata da Eugenio Riccio non solo era importante in quanto esaminatore dei progetti ma vista l’assenza non giustificata delle alte cariche istituzionali regionali quanto mai opportuna perché ha rappresentato la Regione Calabria. Dunque grazie a Giovanni Aramini a nome di tutti i partecipanti ed anche di quanti siedono in consiglio comunale e dovrebbero rappresentare l’intera città senza faziosità e livore. Italia Nostra non sa fare passerelle queste le lasciamo ad altri. le nostre iniziative e battaglie sono sempre alla luce del sole per la difesa dei beni comuni. Ci siamo battuti perché la regione istituisse la riserva, siamo intervenuti contro la pista ciclabile dell’area delle dune più volte, abbiamo contestato la gara di motocross in adiacenza abbiamo invitato al convegno il consigliere regionale Ernesto Alecci in quanto depositario della prima proposta di

istituzione della riserva, collaboriamo con l’assessora Irene Colosimo com’è ovvio che sia in quanto delegata all’ambiente. Tutto alla luce del sole senza furbizie elettorali e denigrazione di quanti la pensano diversamente da noi. Caro consigliere

Riccio ti può non andar bene ma noi a Catanzaro ed in tutta Italia ci siamo e continuiamo a lottare per valorizzare, tutelare e difendere l’ambiente ed il nostro patrimonio storico e culturale.

*Presidente Italia Nostra Catanzaro